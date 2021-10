ANSES paga hasta $ 12.000 por Tarjeta Alimentar en octubre

Quienes podrán acceder al programa

El instrumento de asistencia es exclusivamente para algunos titulares de prestaciones que brinda ANSES ya que su implementación se da de manera automática con los datos del sistema, por lo tanto, quienes no se integren a los tres grupos que serán mencionados no serán parte de la política complementaria ya que no existe un trámite de inscripción.

Los beneficiarios serán

Los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres con siete hijos o más.

Cuánto cobrarán los titulares de la Tarjeta Alimentar

El monto de dinero que se entrega mensualmente cambiará según un factor clave, la cantidad de hijos menores de edad que tengan los titulares.

tarjeta-alimentar.png ANSES continúa el pago de la Tarjeta Alimentar

Básicamente estos son los previstos

Los titulares de AUE: $ 6000.

Las familias con un solo hijo: $ 6000.

Las familias con dos hijos: $ 9000.

Las familias con tres hijos o más: $ 12.000.

La tarjeta está destinada exclusivamente para la compra de alimentos. Está denegada la posibilidad de adquirir bebidas alcohólicas. No se puede extraer dinero.

En el caso en que se realice un consumo de alguno de los productos prohibidos el ministerio de Desarrollo Social podrá bloquear la tarjeta.

Calendario octubre, cuándo cobran los titulares

Quienes tengan una pensión no contributiva serán los primeros en cobrar ya que reciben el dinero junto a la prestación oficial, luego seguirán los DNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de octubre

Los restantes titulares de planes sociales que forman parte de la Tarjeta Alimentar y tienen el plástico van a cobrar el tercer viernes del mes. En el caso de octubre es el próximo viernes 15.

Por último, quienes no tengan el plástico a disposición son los últimos en cobrar ya que siempre su calendario de pagos es publicado durante los últimos días del mes.