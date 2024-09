Algo no funciona y no es el RIGI: Del gesto de masturbación de Milei al enojo de Horacio Marín

Y fue Horacio Marín quien se encargó de enviar un duro mensaje a las petroleras de Vaca Muerta, a las cuales les pidió no perder más tiempo para que reserven capacidad de transporte en el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, hacia el futuro puerto de Río Negro: "El que no entra en estas dos semanas, va a tener una tarifa superior cuando entre en las siguientes etapas", desafío y se definió además como un "soldado del GNL": Contó que estuvo en India (la semana pasada en Asia junto con el ministro de la Unión de Petróleo y Gas de ese país), y que le "dijeron que si no llegamos en 2030 con el proyecto de GNL nos olvidemos de ser proveedor de la India. En Alemania nos dijeron lo mismo, que si no llegamos a 2031 estamos fuera. Nos llamaron de Italia, Hungría y Corea. Estamos tratando de llegar a Japón y estamos negociando con dos empresas grandes de GNL. Con YPF estamos abriendo el mercado, pero este tiene que ser el proyecto de GNL de toda la Argentina. YPF va a tener un share (participación) del proyecto, pero no será el único dueño de la compañía", expresó.