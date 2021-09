Alberto Fernández como Mauricio Macri 2019: Quemar las naves

Claudio Lozano, director del Banco Nación que no regresaba a escena desde el fracaso en la Operación Vicentín, propuso desde C5N crear una nueva moneda que no sea convertible al dólar: “¿Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población”.

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y delfín de Cristina Fernández de Kirchner, reclamó "acelerar la reactivación, dar respuestas y cuidarle el bolsillo a la ciudadanía. Vamos a trabajar para eso porque necesitamos un acompañamiento para lo que se viene, que es una verdadera reconstrucción después del neoliberalismo agravado por la pandemia".

Alberto Fernández ordenó a su "mesa chica política territorial" (Santiago Cafiero, Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis) a recorrer el conurbano, para "volver a las bases" y "estar cerca de la gente". Él inauguró el mejoramiento de la avenida República Argentina y anunció 25 obras públicas en 14 provincias por $ 3.114 millones. No habría un "nuevo IFE", que reclaman otros sectores del FdT, pero "habrá fuertes medidas para el bolsillo." El lema es: "Unidos y laburando llegamos".

La Cámpora: "El problema es que a la gente no le alcanza su salario. Cristina (Fernández de Kirchner) sabía que para ganar las elecciones había que inyectar plata en los sectores medios y bajos. Incluso hace un par de semanas recordó en un discurso que Néstor imponía las mejoras de salario por decreto".