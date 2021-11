Murió Frank Williams: acusado por la muerte de Senna

Frank Williams, quien sufrió una lesión en la médula espinal en un accidente automovilístico en 1986 que lo dejó incapacitado para caminar, comenzó a reducir su carga de trabajo en la F1 en 2012 cuando dejó la junta directiva.

Uno de los tantos pilotos que pasó por la escudería Williams fue Carlos Reutemann. La temporada 1981 de la Fórmula 1 tuvo como protagonista al argentino, quien debió conformarse con el subcampeonato y hace 40 años se dio una situación que marcó al santafesino en la categoría. Era el Gran Premio de Brasil, en Río de Janeiro, y Williams colocó un cartel con una orden clara: debía dejar pasar a su compañero de equipo, Alan Jones.

En la carrera anterior en Estados Unidos, Lole se había dejado superar por Jones aunque luego lo negó ante la prensa, acatando la orden de Sir Frank Williams, que le hizo respetar el contrato que había firmado: allí había una cláusula que indicaba que para ganar o no cederle la posición a Jones debía superarlo por más de siete segundos. Reutemann, que había hecho la pole y punteba con comodidad bajo la lluvia en Jacarepaguá, hizo caso omiso al nuevo cartel que le ponía el equipo británico con el doloroso “JONES-REUT”. La carrera terminó y Lole logró la victoria, lo que sería la penúltima de su campaña en la F1. “Nunca ví ningún cartel. La carrera fue difícil porque llovía todo el tiempo y había que concentrarse en el auto para no cometer el más mínimo error”, declaró Carlos. “Desde hoy, Reutemann es un enemigo más”, retrucó Jones.

“Se puso el cartel porque era lo establecido para casos como éste, Reutemann debió acatar la orden en la vuelta siguiente en la que se lo colocaron, comentó Williams. Tal vez aquella desobediencia le costó el título a Reutemann, algo que nunca reconoció o por lo menos se animó a reconocer”. En el libro que escribió el periodista Alfredo Parga, titulado “Los días de Reutemann”, Lole expresaba lo siguiente sobre aquel momento: “Alfredo, si yo veía ese cartel no podía regresar a la Argentina”.

Con respecto a esa “desobediencia” y la posibilidad que ello le hubiese jugado en contra en la definición del campeonato el 81, Reutemann comentó: “No lo sé realmente. En el podio de Brasil quedé solo con Patrese que llegó tercero, Jones no fue y el equipo no me acompañó en esa victoria”. Reutemann logró en 1981 dos triunfos, el restante fue en Zolder, Bélgica, y siete podios, llegando a la última fecha, en Las Vegas, puntero del campeonato y peleando mano a mano contra el brasileño Nelson Piquet.

El Williams #2 largó desde la pole pero apenas llegó en el 8° lugar, con un rendimiento pauperrimo, y el brasileño con un pálido 5° lugar se consagró campeón. Pasaron 40 años de aquella rebeldía de Lole, quizás la travesura que nunca soportó Frank.

Carlos Reutemann corrió 146 grandes premios de F 1, ganó 12, subió 45 veces al podio y su último triunfo en la categoría fue el 17 de mayo de 1981 en Zolder, Bèlgica.

El accidente que le costó la vida a Ayrton Senna motivó una larga lucha judicial, sin llegar a resultados concretos: la causa del impacto nunca quedó del todo aclarada, no hubo condenados y el único culpable, el ingeniero de Williams Patrick Head, resultó absuelto porque la causa ya había prescripto cuando se conoció la sentencia definitiva.

La fiscalía imputó a seis personas por el supuesto homicidio involuntario del brasileño: el dueño del equipo, Frank Williams; el director técnico, Patrick Head; el diseñador del FW16, Adrian Newey; el organizador de la carrera, Federico Bendinelli; el administrador del circuito de Imola, Giorgio Poggi; y el director de competencias de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el belga Roland Bruynseraede.

FRANKWILLIAMSSENNA.jpg Frank Williams, cofundador de la escudería que lleva su nombre, murió a los 79 años. Williams fue recordado por sus cruces con el argentino Carlos Alberto Reutemann y había sido acusado de la trágicamente muerte del brasileño Ayrton Senna. (Foto: AFP)

Después de más de diez meses y el testimonio de más de 50 testigos, el juez Antonio Costanzo absolvió a los seis acusados el 16 de diciembre de 1997. Respecto a los organizadores, estimó que “el hecho por el que estaban acusados no existía”, ya que consideró que el estado del circuito no era responsable de la salida de pista del bólido manejado por Senna. Para los integrantes de la escudería, la absolución llegó porque el juez aseguró que “no habían cometido delito alguno”. Sin embargo, responsabilizó al equipo por la rotura de la barra de dirección del auto, razón que estimó el fiscal que fue la causa del despiste.

Por otra parte, su hija Claire asumió el cargo de representante de la familia y luego fue nombrada subdirectora del equipo, al tiempo que su padre retuvo el título de director.

Los problemas de salud de Williams volvieron en 2016 cuando pasó un tiempo internado por una neumonía, lo que generó que tiempo después dejara de viajar para las carreras. También tuvo una internación el año pasado y otras el pasado viernes.

“Sir Frank falleció en paz esta mañana rodeado de su familia. Rendimos homenaje a nuestra figura tan querida e inspiradora. Echaremos mucho de menos a Frank. Solicitamos que todos los amigos y colegas respeten los deseos de privacidad de la familia Williams en este momento”, publicó la escudería.

El presidente y director ejecutivo de F1, Stefano Domenicali, reconoció: “Fue un verdadero gigante de nuestro deporte que superó los desafíos más difíciles de la vida y luchó todos los días para ganar dentro y fuera de la pista. Hemos perdido a un miembro muy querido y respetado de la familia F1 y lo extrañaremos muchísimo”.

“Sus increíbles logros y su personalidad quedarán grabados en nuestro deporte para siempre. Mis pensamientos están con toda la familia y amigos de Williams en este triste momento”, abundó Domenicali.

El actual CEO y director del equipo de Williams, Jost Capito, también rindió homenaje: “El equipo Williams Racing está realmente entristecido por el fallecimiento de nuestro fundador, Sir Frank Williams”.

“Fue una leyenda e ícono de nuestro deporte. Su fallecimiento marca el final de una era para nuestro equipo y para el deporte de la Fórmula 1. Fue único en su clase y un verdadero pionero. A pesar de la considerable adversidad en su vida, llevó a nuestro equipo a ser uno de los equipos más exitosos en la historia del deporte”.

“Sus valores, que incluyen la integridad, el trabajo en equipo y una feroz independencia y determinación, siguen siendo el espíritu central de nuestro equipo y son su legado, al igual que el apellido Williams bajo el cual competimos con orgullo. Nuestros pensamientos están con la familia Williams en este momento difícil”, concluyó Capito.