Messi enfrentará a CR7 en un último vals: PSG v.s All Nassr

Messi v.s CR7 cuándo, dónde y cómo:

La información fue brindada por el periodista árabe Achraf Ben Ayad en su cuenta de Twitter. Según él, el partido tomará lugar el próximo jueves 19 de enero en Arabia Saudita. En realidad, el PSG no enfrentará solamente al All Nassr, sino a una combinación de este equipo con los mejores jugadores del Al Hillal. Será un encuentro equilibrado a nivel de fuerzas. De momento no están anunciados los jugadores ni el estadio, aunque las posibilidades de ver a Messi y CR7 en un mismo partido son demasiado grandes.