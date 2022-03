Lewis Hamilton, pesimista: "No somos los más rápidos"

"Hay potencial en el auto, pero tenemos que aprender a aprovecharlo al máximo y superar los obstáculos que tenemos", agregó el heptacampeón mundial.

Como ya mencionamos en este medio, el piloto británico ya disipó todo tipo de dudas con respecto a su futuro y seguirá compitiendo bajo el volante de Mercedes.

En conferencia de prensa, Lewis Hamilton expresó sus emociones y deseos de cara a este 2022:

¿Retirada? La he considerado tantas veces… pero ahora no, sinceramente no. Amo este deporte, hubo un momento en el que perdí la fe en el sistema, pero me niego a que este momento defina mi carrera. Quiero volver más fuerte. Si piensas que lo que se vio al final del pasado año era mi mejor nivel, espera y verás. Nunca dije que iba a parar. Me encanta hacer lo que hago. Decidí volver a afrontar otra temporada y trabajar con Toto (Wolff) y George (Russell), cerró Hamilton.

El nuevo reglamento

Apuntando a igualar las oportunidades entre todas las escuderías, la F1 definió una normativa nueva para este año 2022.

Con la idea de revolucionar por completo a la Fórmula 1, la FIA compuso una reforma histórica en el reglamento, teniendo como punto principal la modificación en los presupuestos con el que contará cada escudería. Además, se agrega el llamado "componentes de código abierto", en el que cada escudería deberá poner a disposición de la FIA los planos de sus diseños para que sean compartido con los demás, detalló Tyc Sports.

Quedarán congeladas las actualizaciones en las cajas de cambios hasta fines de 2025. El límite económico que se podrá invertir en el monoplaza, y que no podrá ser sobrepasado, será de 140 millones de dólares, quedando exentos los movimientos de marketing, los sueldos de los pilotos y el de los principales ejecutivos.

Además, los focos de las nuevas ordenanzas, estarán en varios puntos, tales como:

Aerodinámica : del actual modelo por el que se generaba carga aerodinámica a través de aletines y alerones, se pasa al efecto suelo, limpiando la imagen y simplificando considerablemente los alerones y la fisonomía general del monoplaza.

: del actual modelo por el que se generaba carga aerodinámica a través de aletines y alerones, se pasa al efecto suelo, limpiando la imagen y simplificando considerablemente los alerones y la fisonomía general del monoplaza. Peso : El peso mínimo obligatorio aumenta en 25 kilos, pasando de los 743 a los 768. La unidad de potencia tiene buena parte de culpa, ya que se ha decido que su peso aumente en cinco kilos, así como la masa derivada de las nuevas llantas, más grandes, de 18 pulgadas.

: El peso mínimo obligatorio aumenta en 25 kilos, pasando de los 743 a los 768. La unidad de potencia tiene buena parte de culpa, ya que se ha decido que su peso aumente en cinco kilos, así como la masa derivada de las nuevas llantas, más grandes, de 18 pulgadas. Unidad de potencia : En este punto, se destaca la introducción de algunos componentes estándar como la bomba de combustible o la imposibilidad de cerrar acuerdos en exclusiva con proveedores de turbo o baterías.

: En este punto, se destaca la introducción de algunos componentes estándar como la bomba de combustible o la imposibilidad de cerrar acuerdos en exclusiva con proveedores de turbo o baterías. Combustible : el portal Car and Driver, contó que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) desea que la Fórmula 1 se convierta en un referente en el tema de combustibles, incorporando hasta un 20% de combustible renovable ya en 2021, y tratando de aumentar la cantidad año a año.

: el portal Car and Driver, contó que la FIA (Federación Internacional del Automóvil) desea que la Fórmula 1 se convierta en un referente en el tema de combustibles, incorporando hasta un 20% de combustible renovable ya en 2021, y tratando de aumentar la cantidad año a año. Suspensión y frenos : El nuevo reglamento busca simplificar la suspensión, con sistemas menos recargados al tiempo que aclara la prohibición de usar sistemas hidráulicos o cualquier tipo de amortiguadores de inercia. Los discos de freno aumentan de tamaño, pasando de los 278 milímetros a los 330, según algunas fuentes.

: El nuevo reglamento busca simplificar la suspensión, con sistemas menos recargados al tiempo que aclara la prohibición de usar sistemas hidráulicos o cualquier tipo de amortiguadores de inercia. Los discos de freno aumentan de tamaño, pasando de los 278 milímetros a los 330, según algunas fuentes. Chasis : aumentarán las dimensiones mínimas del 'cockpit', para que los pilotos de mayor tamaño no se vean penalizados.

: aumentarán las dimensiones mínimas del 'cockpit', para que los pilotos de mayor tamaño no se vean penalizados. Materiales : la FIA aclara y hace hincapié en que los materiales de las monoplazas deben estar -comercialmente- disponibles para ser utilizadas.

: la FIA aclara y hace hincapié en que los materiales de las monoplazas deben estar -comercialmente- disponibles para ser utilizadas. Nuevo modelo de etiqueta de componentes : todos los componentes de un vehículo quedarán etiquetados en cinco grupos, los cuales serán: LTC, SSC, TRC, OSC y PDC.

: todos los componentes de un vehículo quedarán etiquetados en cinco grupos, los cuales serán: LTC, SSC, TRC, OSC y PDC. Cambios deportivos: se obligará a las diferentes escuderías a dar ,al menos, dos sesiones de entrenamientos libres a pilotos no titulares. Esto tendrá enormes beneficios para los pilotos que traten de conseguir una superlicencia pero solo tengan puntos para la licencia de entrenamientos libres, ya que de completar al menos 100 kilómetros se les sumará un punto en la licencia hasta un máximo de 10, completó Car and Driver.