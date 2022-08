Lewis Hamilton, hundido: Ahora se la agarró con Alonso

"Las ruedas delanteras de Hamilton estaban por delante de las de Alonso a la entrada de la curva. Alonso movió su coche fuera de la trazada hacia el interior, con ambos neumáticos en el lado derecho del piano, incluso algo por dentro", señalaron desde la FIA. De esta manera, ni Fernando Alonso ni Lewis Hamilton fueron sancionados por la federación.

En ese sentido, el conductor español reconoció que estaba en su "punto ciego" y que no le dejó "suficiente espacio", en diálogo con Sky Sports F1.

"Es desafortunado, pero así es el automovilismo. Lo he dado todo para adelantar por fuera en la curva 5. Simplemente no dejé suficiente espacio y he pagado un precio por ello", continuó Hamilton, y agregó: "No fue intencional, simplemente sucedió".

Además, al británico le consultaron si iría a disculparse personalmente con Fernando Alonso: "Lo habría hecho hasta que escuché lo que ha dicho", sentenció, luego de la carrera que ganó Max Verstappen (Red Bull).

image.png Lewis Hamilton y Fernando Alonso fueron compañeros en MacLaren. (NA).

Así quedaron las principales posciones en la F1, luego del GP de Bélgica

Max Verstappen (Red Bull, 284 puntos), Sergio Pérez (Red Bull, 191 puntos), Charles Leclerc (Ferrari, 188 puntos), Carlos Sainz (Ferrari, 171 puntos), George Russel (Mercedes, 170 puntos), Lewis Hamilton (Mercedes, 141 puntos), Lando Norris (MacLaren, 76 puntos), Esteban Ocon (Alpine, 64 puntos), Fernando Alonso (Alpine, 49 puntos), Valtteri Bottas (Alfa Romeo, 46 puntos).

El próximo circuito será el Gran Premio de Holanda, a disputarse entre el 2 y el 4 de septiembre.

