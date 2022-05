Europa y América hacen "buena letra" con multas y castigos

Este incidente, enmarcado en el artículo 12 del código disciplinario de la FIFA como “mala conducta del equipo”, es penado con una sanción económica de 5 mil francos suizos, es decir que la AFA deberá pagar 10 mil en esa moneda, aunque tiene una instancia de apelación.

EUROPAYAMERICABUENALETRASANCIONESFOTO5.jpg Europa y América, a través de la UEFA y la Conmebol, anunciaron sanciones, multas económicas y exclusiones de equipos.

Argentina también está indirectamente involucrada en una sanción para Chile ya que en el partido disputado en Calama el pasado 27 de enero, la FIFA observó comportamiento discriminatorio por parte de los aficionados trasandinos y lanzamiento de objetos.

La multa que recibió la ANFP fue de 80 mil francos suizos y un partido con un número limitado de espectadores.

También, la selección albiceleste sufrió un castigo por “Demorar el saque inicial”, ante Venezuela (en La Bombonera) y ante Ecuador (en Guayaquil).

EUROPAYAMERICABUENALETRASANCIONESFOTO3.jpg Europa y América, a través de la UEFA y la Conmebol, anunciaron sanciones, multas económicas y exclusiones de equipos.

Ante esto, AFA deberá pagar dos multas de 5.000 francos suizos, es decir, un total de U$S 10.274. De todos modos, Argentina no fue la única selección CONMEBOL sancionada: Ecuador, ante el partido vs. La 'Scaloneta' precisamente, también recibió una multa por demorar el inicio del partido por US$ 15.398 y la advertencia por acumular ya cinco sanciones individuales, y por la invasión de algunos hinchas una vez finalizado el partido.

En el partido en la Bombonera frente a Venezuela, la Vinotinto recibió una multa de 5.000 francos suizos (U$S 5.133) por demorar el saque inicial, lo mismo que Argentina.

La Conmebol sancionó a Colón de Santa Fe con una multa económica de 98 mil dólares y la clausura de la tribuna Sur del estadio Brigadier López por tres partidos a raíz de los disturbios ocurridos en los momentos previos del partido que el equipo “Sabalero” jugó el 5 de abril ante Peñarol de Montevideo, por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

EUROPAYAMERICABUENALETRASANCIONESFOTO4.jpg Europa y América, a través de la UEFA y la Conmebol, anunciaron sanciones, multas económicas y exclusiones de equipos.

La entidad con sede en Luque, Paraguay, emitió este mismo lunes (02/05) un comunicado mediante el cual informó que la multa económica se divide en tres partes: una de 80 mil dólares, otra de 15 mil y una tercera de 3 mil.

En los tres casos, la entidad que preside el paraguayo Alejandro Domínguez, ex dirigente de Olimpia de su país que comparte el Grupo G con Colón, aclaró que el dinero “será debitado automáticamente del monto a recibir por el club de la Conmebol en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”.

El cierre por tres partidos de la tribuna Sur y la pena de 80 mil dólares se explica en la “infracción al artículo 10.1 incisos a), b) y d) del Código Disciplinario de la Conmebol, en concordancia del artículo 9 del mismo cuerpo legal”.

EUROPAYAMERICABUENALETRASANCIONESFOTO1.jpg Europa y América, a través de la UEFA y la Conmebol, anunciaron sanciones, multas económicas y exclusiones de equipos.

Sobre ese particular, la entidad advirtió que “en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la de este punto”, el equipo santafesino jugará sus próximos dos partidos por torneos de la Conmebol a puertas cerradas.

La sanción fue aplicada debido a los disturbios que se produjeron en las adyacencias del estadio por un grupo de barrabravas, que incluso causó una herida de bala a un simpatizante de Peñarol que se encontraba en un palco del estadio.

La multa de 15 mil dólares es por “infracción al artículo 10.2 inciso a) del Código Disciplinario de la Conmebol”, en tanto la de 3 mil dólares responde a una infracción “al artículo 19 incisos e) y p) del Reglamento de Seguridad” de la entidad.

La Conmebol notificó a Colón que sobre la decisión “cabe recurso ante la Comisión de Apelaciones” en el plazo de siete días corridos desde el día siguiente a la notificación de la decisión.

La noticia llegó horas después de que el club argentino presentara una nota en la que reclama los puntos del partido ante Olimpia (concluyó empatado sin goles), jugado el jueves pasado en Asunción, a raíz de los goles lícitos de Christian Bernardi y Eric Meza que no fueron convalidados.

“El cuerpo arbitral integrado por Jesús Valenzuela (árbitro principal), Jorge Urrego (Asistente 1), Lubín Torrealba (Asistente 2) y Yender Herrera (cuarto árbitro) cometió groseros y gravísimos errores al anular dos goles legítimos por parte del club Atlético Colón, los que claramente le daban el triunfo 2-0 y por ende los tres puntos”, indica un tramo de la nota del club “Sabalero”.

Los seleccionados de Rusia, tanto masculinos como femeninos, y los clubes de ese país serán excluidos de todas las competencias europeas en la temporada 2022-23, comunicó este mismo lunes (02/05) la UEFA.

El Comité Ejecutivo de esa entidad endureció las sanciones a la Federación Rusa de Fútbol por la guerra con Ucrania con la exclusión de todos representativos en el ámbito continental.

También rechazó la candidatura de Rusia para organizar la Eurocopa masculina de 2028 y 2032.

Luego de quedar eliminado del repechaje para el Mundial de Qatar, el seleccionado ruso masculino tampoco podrá participar de la UEFA Nations League 2022-23.

Lo mismo sucederá con los seleccionados femeninos, que fueron excluidos de la Eurocopa y de la eliminatoria para el Mundial 2023.

Esta misma sanción corre para los seleccionados juveniles.

En el caso de los clubes rusos, la UEFA no permitirá que jueguen ninguno de los torneos de la próxima temporada: Champions League, Europa League, UEFA Europa Conference League, la Champions League femenina y la Champions juvenil (Youth League).

La medida también abarca al futsal por lo que los seleccionados masculinos y femeninos de Rusia quedarán afuera de todo tipo de competencia tanto de mayores como de juveniles.

No obstante, el castigo más importante lo recibió Senegal por los hechos que sucedieron en el partido revancha ante Egipto por el repechaje de las eliminatorias africanas.

Según la FIFA, la federación senegalesa incumplió en el “orden y la seguridad” del partido en los siguientes aspectos: falta de implementación de las reglas de seguridad existentes y falla para garantizar el mantenimiento de la ley y el orden en el estadio, la invasión del campo de juego, lanzamiento de objetos, encendido de fuegos artificiales, uso de punteros láser y uso de objetos para transmitir un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo (bandera ofensiva).

Por este motivo, Senegal recibió una multa de 175 mil francos suizos y un partido a puertas cerradas.