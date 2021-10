Crece la polémica por jugadores antivacunas en la NBA

Sigue la polémica en la NBA por la vacunación contra el COVID-19. Muchos jugadores no quieren recibir la vacuna contra el coronavirus por ideologías propias. En este caso, es Kyrie Irving de los Brooklyn Nets, quien el día de hoy (12/10) se conoció que será apartado del equipo y no podrá ni siquiera entrenar con el mismo por no estar vacunado.