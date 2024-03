Con la nueva deuda comercial no se puede levantar el cepo cambiario

dolares.jpg "Esta nueva deuda comercial es una presión latente para la caja en dólares, ya que es una demanda potencial de divisas si se desea levantar las restricciones de acceso al MLC."

Nueva deuda comercial

"Desde el 13/12 se gestó una nueva deuda comercial debido al actual esquema de pago de importaciones dado por la Comunicación “A” 7.917 del BCRA."

"El acceso a dólares para el pago de compras desde el exterior es inmediato sólo para los hidrocarburos y derivados de energía (aproximadamente el 9% de las importaciones)."

"En diciembre sólo se abonó el 17,9% de las importaciones de bienes, creando nueva deuda comercial por US$ 3.318 millones, mientras que en enero se pagó el 24,7%, sumando US$ 3.257 adicionales, y en febrero se estima un pago del 47,8%, lo que incrementaría el desvío en US$ 2.086 millones."

En sólo 3 meses la nueva deuda comercial habría alcanzado los US$ 8.661 millones. En sólo 3 meses la nueva deuda comercial habría alcanzado los US$ 8.661 millones.

"Esta dinámica continuará en los próximos meses, aunque algo más matizada a medida que los pagos postergados comienzan a ser abonados."

carlos perez.jpeg Carlos Pérez, Fundación Capital.

El cronograma

"El porcentaje de compras externas pagas de bienes ascenderá al 59% en marzo, en abril alcanzará el 79,8%, en mayo el 96,4% y en junio el 103,2%, siendo el pago mensual mayor a las compras externas efectuadas ese mes al comenzar a abonarse los autos y bienes suntuarios que fueron importados en diciembre y que tienen un plazo de acceso al mercado de cambios de 180 días."

"De continuar con este cronograma de acceso al MLC (Mercado Libre de Cambios) durante todo el año, la nueva deuda comercial sumaría unos US$ 9.270 millones en 2024."

"Vale mencionar que esta deuda, a diferencia de la verificada en 2023, es de un plazo menor cuyo stock se prevé que no se incremente más, en un marco de saldo comercial muy positivo (US$ 19.026 millones) en línea con una buena cosecha."

"Esta nueva deuda comercial es una presión latente para la caja en dólares, ya que es una demanda potencial de divisas si se desea levantar las restricciones de acceso al MLC."

"De este modo, la nueva deuda comercial habría alcanzado en los primeros 3 meses unos US$ 8.600 millones, cifra similar a las compras de divisas del BCRA en igual período (US$ 8.526 millones) y a la deuda ya resuelta a través de los BOPREAL (US$ 5.000 millones serie I, US$ 2.000 millones serie II y US$ 800 millones serie III)."

Resultan positivos los importantes avances en materia de regularización de la deuda comercial pasada, a la vez que la buena cosecha permitiría cumplir con los cronogramas de pago y evitar que la nueva deuda se incremente más. No obstante, es una demanda potencial de divisas a tener en cuenta en un escenario de liberación de restricciones (casi US$ 30.000 millones de deuda comercial pasada no solucionada con los Bopreal, más los aproximadamente US$ 9.000 millones correspondientes a la generada en el 2024). Resultan positivos los importantes avances en materia de regularización de la deuda comercial pasada, a la vez que la buena cosecha permitiría cumplir con los cronogramas de pago y evitar que la nueva deuda se incremente más. No obstante, es una demanda potencial de divisas a tener en cuenta en un escenario de liberación de restricciones (casi US$ 30.000 millones de deuda comercial pasada no solucionada con los Bopreal, más los aproximadamente US$ 9.000 millones correspondientes a la generada en el 2024).

"En definitiva, podría ser una presión latente para la caja en dólares, incluso en un contexto donde se elimina el dólar blend. En este marco, la favorable coyuntura financiera actual parece ser un buen momento para avanzar con la eliminación (o disminución) del dólar blend, junto a un crawling peg mensual mayor y de un dígito (más en línea con la inflación actual)."

--------------------

Lea + en Urgente24

Los 3 errores de Javier Milei (no es Fin, Manuel Adorni)

Ante la baja en la recaudación, Afip sale a inspeccionar empresas

Javier Milei echó al Secretario de Trabajo: ¿Se "disparó" o no el aumento?

Rosario busca ganarle al terror y al narcotráfico

Coscu, picante: 'Lloró' por Morena Beltrán, Blondel y Boca