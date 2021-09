Carlos Pagni pidió la renuncia y Gómez Alcorta respondió

"Casi que me animo a hablarle directamente a la ministra. Lo voy a hacer en términos especiales para que me entienda: ministra Gómez Alcorta, todes nosotres estamos sorprendides de que con la presencia de Manzur usted todavía no haya presentado la renuncia", disparó el periodista Carlos Pagni en el canal de La Nación (LN+) luego de la asunción del jefe de Gabinete Juan Manzur, cuyo gobierno fue denunciado por la funcionaria y referentes del Frente Patria Grande "por abuso de autoridad al (supuestamente) obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, quien había sido violada".