3 preguntas de la Generación Z que muchos no saben responder

Curioso:

es la generación del sexting ,

, tienen tasas más altas de alergias, y

mayor conciencia y diagnósticos de problemas de salud mental que las generaciones mayores.

Obstáculos: leen menos libros que las generaciones anteriores.

kara-powell.jpg Kara Powell, 2.200 casos para escribir un libro.

El tema

Kara Powell, jefa de formación de liderazgo y directora ejecutiva del Fuller Youth Institute, en Fuller Theological Seminary, escribió en coautoría con Brad M. Griffin y Jake Mulder, un texto muy interesante: '3 grandes preguntas que cambian a todos los adolescentes: cómo aprovechar al máximo sus conversaciones y conexiones' (Growing Young: Six Essential Strategies to Help Young People Discover and Love Your Church).

Fuller es un muy prestigioso seminario cristiano evangélico en Pasadena, California, USA.

Powell explica que muchos adultos y líderes bien intencionados a menudo se enfocan en interrogantes que no son las preguntas más urgentes para los jóvenes.

Por lo tanto, no provocan 'conexión' pero cuestionan esa ausencia de empatía, se enojan y hasta culpan por ello a sus interlocutores. Es el origen de diversos distanciamientos y numerosas crisis: familiares, escolares, laborales, deportivas y de relacionamiento social.

Powell y sus colegas han pasado años entrevistando a niños y adolescentes en el área en que se desempeña en Fuller Seminary. De hecho, su texto es el resultado de interacciones con 2.200 adolescentes y jóvenes.

Ella le confesó a Leah MarieAnn Klett, de Christian Post:

El mundo está cambiando y nos perdemos la oportunidad de llegar a toda una generación de jóvenes por una simple razón: estamos haciendo las preguntas inadecuadas. El mundo está cambiando y nos perdemos la oportunidad de llegar a toda una generación de jóvenes por una simple razón: estamos haciendo las preguntas inadecuadas.

Según Powell habría que reflexionar en

¿Cuáles son las preguntas más urgentes de los jóvenes? ¿Cómo les aconsejamos nuestras mejores respuestas? (a sus preguntas, no a las nuestras).

Las claves

Kara Powell dice que todos los adolescentes se preguntan:

¿Quién soy yo?

¿Dónde encajo yo?

¿Qué diferencia puedo hacer?

Ella clasificó estas preguntas en 3 categorías:

identidad, pertenencia y propósito.

Entonces ella reflexionó:

Los jóvenes basan su identidad en las expectativas de los demás; sus amigos, su familia, a veces su iglesia, su equipo de deportes, sus vecinos, etc. Por eso, a menudo se dan cuenta de quiénes son en función de lo que esperan los demás. Los jóvenes basan su identidad en las expectativas de los demás; sus amigos, su familia, a veces su iglesia, su equipo de deportes, sus vecinos, etc. Por eso, a menudo se dan cuenta de quiénes son en función de lo que esperan los demás.

Queremos que los jóvenes sepan que son suficientes en un mundo que les dice constantemente que no son suficientes. Queremos que los jóvenes sepan que son suficientes en un mundo que les dice constantemente que no son suficientes.

En su rol de investigadora cristiana de tendencias y expectativas, ella agregó:

Las estadísticas muestran que los jóvenes están hambrientos de seguridad en forma de amigos y, a veces, familiares pero raras veces en cuanto a iglesias. Las estadísticas muestran que los jóvenes están hambrientos de seguridad en forma de amigos y, a veces, familiares pero raras veces en cuanto a iglesias.

Generacion_Z-2.jpg Generaciones en contexto. Para entender de qué hablamos.

Tiempo y preguntas

Powell anima a los padres, adultos y líderes a dedicar tiempo a escuchar y a sentir empatía por los jóvenes, para tratar de comprender en medio de estas grandes categorías:

¿Cuáles son las subpreguntas sobre las que se están preguntando los jóvenes? ¿Cuáles son las formas en que los jóvenes están tratando de responder estas subpreguntas en la actualidad?

Si bien todas las personas, independientemente de su edad y género, luchan con estas cuestiones, Powell explicó que estas inquietudes son particularmente urgentes para la Generación Z porque es la generación más ansiosa, diversa y adaptativa de la historia.

No podemos hablar de los jóvenes sin hablar de sus desafíos con la salud mental, casi todos los cuales se han vuelto más preocupantes durante la pandemia. Esta es una generación que lucha contra la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio. No podemos hablar de los jóvenes sin hablar de sus desafíos con la salud mental, casi todos los cuales se han vuelto más preocupantes durante la pandemia. Esta es una generación que lucha contra la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio.

Son adaptables y creativos. Es una generación que está tratando de descubrir cómo pueden ayudar al mundo. Tienen mucha capacidad de acción y son muy resistentes, a veces por el apoyo de los adultos que han recibido y otras veces por la falta del apoyo de los adultos. Son adaptables y creativos. Es una generación que está tratando de descubrir cómo pueden ayudar al mundo. Tienen mucha capacidad de acción y son muy resistentes, a veces por el apoyo de los adultos que han recibido y otras veces por la falta del apoyo de los adultos.

Según ella, hay "un gran potencial en las respuestas actuales de los jóvenes", pero tales respuestas "pueden fortalecerse si realmente entendemos a Jesús como respuestas a esas preguntas".

Redes

Los jóvenes de hoy están inundados de redes sociales. Esta realidad impacta directamente en su sentido de identidad, pertenencia y propósito, tanto de manera positiva como negativa. Los jóvenes de hoy están inundados de redes sociales. Esta realidad impacta directamente en su sentido de identidad, pertenencia y propósito, tanto de manera positiva como negativa.

Cuando se trata de identidad, hay algo que puede ser realmente positivo en un joven que experimenta en las redes sociales. Pequeñas dosis de eso son aceptables, si no saludables. El problema es que para los jóvenes, a menudo las dosis terminan sino grandes. Cuando se trata de identidad, hay algo que puede ser realmente positivo en un joven que experimenta en las redes sociales. Pequeñas dosis de eso son aceptables, si no saludables. El problema es que para los jóvenes, a menudo las dosis terminan sino grandes.

"Las redes sociales afectan la pertenencia. Aunque la tecnología fue un 'salvavidas social' para muchos jóvenes durante la pandemia, también puede crear "inseguridad y sentimientos de abandono", explicó Powell.

Muchos jóvenes están usando las redes sociales para involucrarse en cosas positivas como el servicio y la justicia pero existe el peligro de que el simple hecho de agregar un hashtag como "justicia" a un posteo en las redes sociales le provoque al adolescente la sensación de que está involucrado en un trabajo sustantivo cuando no está ocurriendo eso.

"La tecnología puede ser un regalo para ayudar a los jóvenes a desarrollar identidad, pertenencia y propósito, pero también puede señalarles esas respuestas falsas".

Luego, un consejo:

La conclusión que ofrecemos para padres y pastores es 'con'. Necesitamos que los jóvenes puedan sentir una relación con una comunidad que les muestra amor incondicional, con un grupo en el que están dando y recibiendo y siendo moldeados y moldeados, con un Dios sanador. La conclusión que ofrecemos para padres y pastores es 'con'. Necesitamos que los jóvenes puedan sentir una relación con una comunidad que les muestra amor incondicional, con un grupo en el que están dando y recibiendo y siendo moldeados y moldeados, con un Dios sanador.

Generación Z | Rogelio Umaña Martínez | TEDxUNITEC

Historia

Importante: la mayoría de los jóvenes dijeron que encuentran un propósito cuando ayudan a otros. Para Powell es una noticia "alentadora y preocupante".

Lo que vimos fue que los jóvenes a menudo trabajan tan duro en ayudar a otros que terminan agotados, estresados y demasiado ocupados. Si ese servicio con propósito no se basa en una teología que le de contexto a la misión, creo que incluso una buena motivación puede no alcanzar los resultados que ellos esperan y necesitan. Lo que vimos fue que los jóvenes a menudo trabajan tan duro en ayudar a otros que terminan agotados, estresados y demasiado ocupados. Si ese servicio con propósito no se basa en una teología que le de contexto a la misión, creo que incluso una buena motivación puede no alcanzar los resultados que ellos esperan y necesitan.

La respuesta de una sola palabra a la cuestión del propósito es "historia".

"Creemos que cada joven tiene una página en la historia de Dios, quien puede reescribir una historia increíble. ¿Cómo podemos, como adultos, ayudarlos en la búsqueda?", es una pregunta. "Realmente necesitamos jóvenes para dar forma al futuro", enfatizó. "Mi visión es que mi hijo de 18 años está construyendo relaciones con una persona de 48 y otra de 68, y nos muestra nuevas formas de amar a Jesús y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos".