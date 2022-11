Alberto Fernández empieza a despedirse de Leandro Santoro

Y luego confesó que se sintió "dolido" porque nunca pensaron en él para sumarse al Gabinete nacional: "Faltando 15 días para que Alberto asuma, me dejó de llamar. Yo pensé que iba a ser viceministro y no me llamaron".

"Yo era amigo de él cuando estaba enfrente de nuestro espacio político, siendo candidato de Cristina yo y él jefe de campaña de Randazzo en 2017. Nos juntábamos, yo diciéndole que no se qué ve en Randazzo, no por el flaco, sino porque con Cristina candidata se acabó la discusión", recordó en declaraciones a radio Neura el lunes pasado.

Luego, contó que habló con Aníbal Fernández quien le sugirió que hablara directamente con Alberto. "Le mandé un mensaje y le dije: ‘¿che tengo lugar en el Gobierno?’. Y me dice: ‘Vos nunca me pediste nada’”.

“'Es verdad. Pero lo menos que se me ocurrió es que te tengo que llamar para pedir'", le dijo Santoro a Alberto que le respondió: "Me dijo 'bueno hablá con Santiago Cafiero'".

"Estuve 100 días sin hablar con él. Me dolió que no hayan pensado en mí al principio”, agregó.

“Te armamos una secretaría”

Tras la confesión del lunes, Santoro amplió el suceso en declaraciones este martes a América TV: “Te armamos una secretaría”, fue la frase que contó que le dijo Santiago Cafiero tras el llamado al Presidente.

Recordando los 15 días posteriores a la victoria electoral e Fernández, Santoro indicó: “Hay un punto donde se gana la elección y empiezan los posicionamientos personales de todos. Pensé que iba a ser Viceministro y no me llamaron ”.

Tras eso, volvió a mencionar que se había comunicado con el entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para ver la posibilidad de conseguir algún puesto: “Santiago me dijo que me iban a armar una secretaria y yo le dije ‘ni en pedo’. Me dolió que no hayan pensado en mí. Se lo dije a Alberto y me respondió que no se lo pedí”.

Este martes (9/11), Santoro contó que está en conversaciones con el peronismo porteño y organizaciones del Frente de Todos, especialmente La Cámpora, para acordar las candidaturas de 2023. Se cree que sus últimas declaraciones públicas que perjudican al Presidente son un gesto a la organización de Máximo Kirchner y al Partido Justicialista que conduce Mariano Recalde, con quien dijo que tiene un muy buen vínculo.

