El primer arrepentido de Messi y su polémico The Best

El error de Martínez en votar a Messi

Quien fuera el DT de Bélgica entre 2016 y 2022 confesó haberse arrepentido de elegir a Lionel Messi como tercer mejor jugador del mundo de la temporada 2023.

“Mi voto fue incorrecto. Estuvo mal para el período en cuestión para el premio y creo que no fui el único que cometió este error porque cuando ves los votos piensas que para el voto se contaba lo que pasó en el Mundial”, explicó en diálogo con A Bola, medio portugués.

“Cometí un error al votar a Messi para el The Best.



Tomé mal en cuenta el periodo para el premio y creo que no fui el único que cometió este error".



Firma: Roberto Martínez, DT de Portugal. pic.twitter.com/8CtrwStD3E — El Enganche (@EngancheDiez) January 30, 2024

El período que abarcaba para la consideración del mejor del mundo iba desde el 19 de diciembre de 2022, un día después de finalizado el Mundial de Qatar 2022 y el 20 de agosto de 2023, también un día después de que Leo ganase la Leagues Cup con su nuevo club, Inter Miami, según precisó Tycsports.com.

Martínez se justificó: “Era la primera vez que teníamos un Mundial en invierno y la votación es extraña porque solo se han tenido en cuenta seis meses”. No obstante, resulta poco profesional que uno de los votantes, con tantos años y recorrido en e fútbol, sea ajeno a estas cuestiones y no conozca a ciencia exacta el mecanismo…

La votación dio empate en 48 puntos, pero la FIFA explicó que el premio fue para Messi porque fue votado como primero en un mayor número de ocasiones: 107 a 64.

“Con el ganador de la Copa del Mundo de 2022 y el internacional noruego Haaland empatados con 48 puntos, la diferencia fue por el número de nominaciones de primera opción que Messi recibió en los votos de los capitanes de las selecciones nacionales, según las Reglas de Asignación (artículo 12). El delantero francés Mbappé terminó tercero con 35 puntos”.

Los elogios en 2019

Robert Martínez fue tendencia entre los hinchas de FC Barcelona en 2019, cuando su nombre sonaba para hacerse cargo del banquillo culé, como posible alternativa al neerlandés Ronald Koeman.

“La vida del entrenador de fútbol es vivir el día día con intensidad, lo único que me preocupa es preparar a Bélgica para disputar la Eurocopa al mejor nivel, no me preocupa nada más”, había dicho, en el III Acto de Homenaje a Johan Cruyff. En esos tiempos, Martínez era seleccionador belga.

Sin embargo, no dudó en elogiar a Lionel Messi -quien todavía jugaba en su hogar-, pero sin caer en la trampa de las preguntas de los periodistas allí presentes, quienes lo vinculaban con el cuadro blaugrana.

“Tengo la fortuna de entrenar a la generación de oro del fútbol belga, con jugadores como Hazard, De Bruyne, Witsel, Lukaku, Vermaelen y muchos otros y tienes que esta contento con lo que tienes. Si te gusta el fútbol, te gusta Messi“.