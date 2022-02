Un diputado nacional fue hackeado y estafado por WhatsApp

Según explicó, en un breve comentario, la estafa informática fue realizada a través de una llamada de una persona que decía ser parte de la campaña de vacunación contra el coronavirus y requería de su colaboración para la gestión de un certificado.

El engaño es similar al relatado por el humorista Moldavsky, cuyo teléfono también fue tomado por estafadores que lo engañaron con un supuesto turno para la tercera dosis de la inmunización.

Aviso que fue con el tema de la vacunación y un supuesto certificado. — Suarez Lastra (@fsuarezlastra) February 10, 2022

Esta es la cuenta de los estafadores. pic.twitter.com/sFvqKMRfR3 — Guillermo Suárez (@g_p_suarez) February 10, 2022

Dos hackeos en una semana

Cabe destacar que en una misma semana fuero hackeadas las cuentas de WhatsApp de dos personas conocidas: el diputado Suárez Lastra y el cómico Roberto Moldavsky.

El humorista Roberto Moldavsky fue víctima de una estafa virtual producto del famoso "cuento del tío", según él mismo expresó desde su cuenta de Instagram. El humorista dio detalles de la llamada telefónica que recibió donde le pedían distintas contraseñas personales y que él terminó entregando por error.

"Me chamuyó de una manera que yo que soy del Once, el vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si quería el teléfono de mi hermana se lo pasaba. ¡Estaba entregado! No me preguntes por qué, pero ocurrió”, contó el humorista en sus redes sociales para alertar a sus seguidores.