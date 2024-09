Santa Fe busca regular Uber, porque ya trabajan hasta los taxistas

Un detalle no menor del proyecto es que no comprende a las motocicletas que trabajen con las aplicaciones. Esta modalidad de viaje es muy utilizada por los usuarios debido al bajo costo y agilidad del servicio. "Las motos detectadas prestando servicio serán secuestradas y los conductores tendrán un gravamen particular con una cuantiosa multa", le dijo Mastropaolo a El Litoral.