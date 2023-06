San Juan vota 2/07 y Sergio Uñac se lanzaría a PASO nacional

Según explicó el primer mandatario, "el fallo dice que yo estoy inhabilitado. La Constitución Provincial no me lo prohibe pero la Corte interpreta que tiene que interrumpir los mandatos porque de alguna manera asegura la periodicidad de los funcionarios en los cargos, cosa absolutamente inentendible. Ese fallo va a ser seguro parte de estudio en las distintas universidades, porque la Corte se atribuye una interpretación que vá más alla de la letra de la Constitución, Consititucion que yo no modifique".