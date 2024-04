Rubén Pollo Sobrero mostró pruebas de 3.000 despidos en FFCC: costarán U$S 56 millones

“La partida demandada por parte de la empresa a la Casa Rosada es de 56.000 millones de pesos. Estamos hablando de 56 millones de dólares. Entonces, yo me pregunto: ¿hay plata o no hay plata?. ¿Tenemos o no tenemos 56 palos verdes para rajar miles de trabajadores?” se preguntó Rubén Pollo Sobrero.