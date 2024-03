Rosario: El show de fuerzas no frenó amenazas narco

Ministerio de Seguridad

Mientras tanto en el ministerio de Seguridad de la provincia señalaron que aumentaron los llamados con amenazas, que en su mayoría son falsas. Antes eran descartadas, pero ante la situación actual deben verificar si son reales, algo que lleva a un desgaste de los efectivos en esas tareas.

En la mañana, del jueves (14/03) la policía evacuó el colegio San José por una amenaza de bomba. La institución educativa está ubicada en pleno centro, en Salta al 1600, y el despliegue policial generó un caos de tránsito cuando había más vehículos de lo normal por la lluvia.

Tras comprobarse que se trataba de una falsa alarma, la actividad se fue reanudando en forma paulatina.

Las intimidaciones se extendieron a los centros de salud barriales, lugares de fuerte referencia. El centro de salud Libertad, ubicado en la zona oeste, en Rouillón y Circunvalación, cerró al mediodía luego de que un empleado fuera amenazado con un arma.

“Un hombre se puso cerca de la ventana y golpeó un vidrio con una pistola. Le preguntó al empleado si trabajaba acá y luego le ordenó: “Cierren porque los vamos a balear a todos”, señaló una trabajadora del establecimiento.

Estación de Rosario donde fue asesinado el playero Bruno Bussanich

Según denunció la seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el lunes a la mañana amenazaron a varias instituciones estatales de la zona oeste.

La secretaria de Salud de ATE Rosario, Eleonora Salvatierra, dijo que el miércoles, en una reunión en el ministerio de Salud provincial, se afirmó que se ampliaría el personal de seguridad en hospitales y centros de salud. “Sin embargo, este jueves la realidad de muchos efectores fue otra”, explicó la delegada gremial, antes de advertir que los espacios de atención primaria de la salud “vienen padeciendo desde hace tiempo este contexto de violencia”.

El centro de salud no es más un lugar que el barrio va a cuidar, porque desde hace tiempo no se puede dar respuestas porque no hay con qué”. Agregó que el centro Libertad denuncia desde hace tiempo la falta de insumos y de personal El centro de salud no es más un lugar que el barrio va a cuidar, porque desde hace tiempo no se puede dar respuestas porque no hay con qué”. Agregó que el centro Libertad denuncia desde hace tiempo la falta de insumos y de personal

La violencia sigue en Rosario

Este nuevo escenario de violencia, es un capítulo más de la saga que comenzó la semana pasada con la serie de asesinatos que paralizó la ciudad, reaparece a pesar de llegada de los 450 efectivos de fuerzas federales, a los que se sumó este jueves la llegada de las camionetas del Ejército. Explica De los Santos colega que sigue de cerca la problemática narco en Santa Fe.

Incertidumbre y miedo

A pesar de que hay más patrullajes, el estado de incertidumbre no merma. Estaciones de servicio, un local gastronómico y dos heladerías denunciaron extorsiones durante las últimas horas. Las amenazas fueron en nombre de la banda Los Monos y la situación comienza a agravarse.

En el gobierno descartan que se trate de miembros reales del grupo narco, sino que son oportunistas que invocan esa “marca” que genera terror para sacar dinero.

Los llamados extorsivos ocurrieron entre las 21 y 22 del miércoles 13, una hora antes que las estaciones de servicio cierren en protesta por el asesinato del playero Bruno Bussanich, ocurrido el sábado pasado por antes de la medianoche.

Según revelaron fuentes del caso, la advertencia era que “iban a balear el lugar si no pagaban una suma de dinero”.

Para las autoridades, se trata de hechos que buscan sembrar terror, y sus autores serían delincuentes que no estarían vinculados a la banda narco.

