Recalculando (y recauchutando): Sin CFK, el PJ en emergencia

Máximo Kirchner apuntó contra Milei por la condena a CFK: "Yo lo escuché en Parque Lezama"

En una extensa entrevista con el streaming Gelatina, Máximo Kirchner habló sobre la condena a su madre, CFK. Dijo que la expresidenta está "muy firme", y sostuvo que hubo "machismo" y "presión mediática" en el fallo.

"Parte de esta condena de estos tres señores es por su condición de mujer. La perversidad de estos tres señores existe en un sistema que es bastante machista, no lo estoy descubriendo yo. Con Néstor eran diferentes", aseguró.

En ese contexto pidió llevar los reclamos sociales ante el poder judicial. "¿Hasta dónde piensan que pueden seguir con este nivel de endeudamiento? Como en el 2001 se fue a Plaza de Mayo, quizá haya que ir a más lugares a reclamar. Tenemos el decreto 2370 y uno de los que puede actuar sobre el decreto es la Corte. Algún día tienen que defender a la gente", planteó.

También vinculó la decisión del máximo tribunal con la caída del proyecto de Ficha Limpia, que era el caballito de batalla de la candidata de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. “Quien presiona más sobre ficha limpia es Macri, que lo entiendo a veces un poco, porque fracasó rotundamente. Lo proscribió la gente porque no lo vota y él entiende que, en 2019, la culpable de su derrota es Cristina y no su inutilidad. Entonces avanzan con ficha limpia, no logran la sanción, y recurrieron a ‘en caso de emergencia rompa esta ventanita’”.

También apuntó contra el Presidente de la Nación, quien dijo públicamente que se había mantenido al margen del tema judicial. "Yo escuché (a Milei) decir en un acto público: 'teléfono, señores jueces', listo, después que se hagan los otarios es otra cosa. Lo dijo en Parque Lezama así que no, que ahora se quiera hacer el distraído no, no se hace eso", dijo sobre la respuesta del libertario cuando los seguidores de La Libertad Avanza empezaron a pedir que CFK fuera presa.