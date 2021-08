¿Quiénes son los precandidatos de Juntos en CABA?

Juntos presentará tres boletas de precandidatos a diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires: una encabezada por la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal (Juntos Podemos Más); otra, por el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos); y la última la encabeza el ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad).