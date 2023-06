Que sí, que no, atomización en la cuenta regresiva al 24/06

En el caso de Zamora su decisión es postularse en la interna del oficialismo. E ir en la lista de Axel Kicillof, con quien tiene un vínculo aceitado. A su entorno le asegura que está mucho más tranquilo que en cierres anteriores y que los números le son favorables ante Malena Galmarini. No es el único que opina esto. Sí sabe que habrá una fuerte presión de Sergio Massa para que su postulación se caiga. También dice que le acompaña la razón: todos saben que Malena no le gana a JxC, agrega.

Por su parte, Mario Ishii acostumbra no participar de este tipo de movidas y, hasta el momento, decidió que no será candidato a intendente. Su determinación está sólida, aunque desde su estructura consideran que él es el mejor postulante y podrían pedirle que desista de la idea que viene madurando desde marzo.

En la 3ra. Sección Electoral, Martín Insaurralde es quien motoriza el operativo para bajar a Daniel Scioli. Pero su mando está muy dividido. Referentes territoriales como Julio Pereyra y Juan Jose Mussi lo respetan pero no acatan su conducción. De hecho, ellos vienen de mostrarse con Juan Manzur, otro de los que quiere plantar una candidatura nacional aún cuando se escucha su nombre detrás del de 'Wado'.

https://twitter.com/ZamoraJulio/status/1671589417981550616 Hoy, alumnos y alumnas de 4to grado de distintas escuelas primarias del Delta, prometieron su lealtad a nuestra Bandera Argentina, en un emotivo acto en el Museo Casa Sarmiento, un espacio icónico de nuestra cultura.

¡Felicidades a todos y todas! #TigreEsMiVida pic.twitter.com/pBoVflVB0F — Julio Zamora (@ZamoraJulio) June 21, 2023

Diálogo

El corrimiento de los intendentes es clave sintetizada en una frase cuando sostienen que de no haber lista de unidad, ellos irán en una sola y no en 2, tal como la propia Victoria Tolosa Paz había sugerido en una entrevista hace 15 días. Eso y decir 'No te apoyamos', es lo mismo.

Pero, además, es una respuesta por elevación al propio Alberto Fernández, quien fue el primer ideólogo de “Pichichi” Presidente.

En despachos comunales reproducen diálogos con él al estilo siguiente:

-¿Viste lo bien que mide Daniel (Scioli)?

-¿Te parece Alberto?

-Sí. Ademas, con la estructura del gobierno nacional le damos un fuerte respaldo.

-Pero si La Cámpora controla PAMI, ANSeS y AFIP.

https://twitter.com/BonaerensePJ/status/1671683075443421188 • Los partidos mayoritarios de Unión por la Patria facilitaron avales al sector de Daniel Scioli para que pueda ser candidato. pic.twitter.com/7afRqvtFvC — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) June 22, 2023

La trifecta

Sólo es entendible una maniobra así en el rencor a CFK, a quien el Presidente suele apuntar como la generadora de todos sus males. Y la vicepresidente dice lo mismo de él.

Con el pragmatismo que los caracteriza, los intendentes elegirán siempre según el mejor rédito territorial que puedan obtener. Ellos dicen que, aunque menguado, todavía lo ofrece CFK.

En la definición de la fórmula presidencial, radica la mayor ansiedad. Empezó a convencer cada vez más que el apellido Kirchner esté en ella. ¿Quién? Alicia. La ven como posible vice de Sergio Massa o de Axel Kicillof. ¿Y Wado? No se descartó. A los jefes comunales les consta que CFK impulsó su posible postulación. Ella, en persona, levantó en teléfono para pedirles que lo ayudaran en la tarea de ser más conocido . Y le hicieron caso. Tal como siempre, hasta ahora. Obvio que ellos no pueden obligar a los electores a elegirlo.

El nerviosismo en los distintos campamentos va en aumento. Tal como alguna vez se escribió en este mismo espacio con la siguiente pregunta: ¿Y si Cristina Fernández de Kichner ya no es garantía? Si ella ya no lo es, mucho menos el resto de los nombres que circulan.

https://twitter.com/Bracesco2023/status/1670238404892557314 Carlos Fiorentino, histórico puntero de Scioli e Insaurralde, financió el acto de Milei y Dipy en La Matanza.

Estaba en primera fila.

La Libertad Avanza es una colectora del peronismo. pic.twitter.com/67Yypxheux — Bracesco (@Bracesco2023) June 18, 2023

Javier Milei

Javier Milei confirmó que Carolina Píparo será quien lo represente en la provincia de Buenos Aires luego de la frustrada idea de llevarlo a Guillermo Britos.

El voto a favor del libertario aun continúa en el terreno de la incertidumbre sobre la manera en que llegará de las encuestas a la urnas.

La fiscalización es clave. ¿Podrá Milei recrear el ejercito de voluntarios tal como pudo Cambiemos en 2015?

Siempre hay un Barón dispuesto a salir en auxilio porque cree que LLA quita votoa a JxC.

Eso sí, a LLA le cobrará metiendo mano en la lista de concejales.

El problema de no tener fiscales se plantea desde el comienzo de la jornada electoral: se corre el riesgo de quedarse sin boletas a las 10:00.

Por esa razón, cobran mucha importancia los candidatos que tienen estructura propia. El caso más notorio es el de Moreno, donde la candidata a intendente va a ser Andrea Vera, hija del conocido dirigente Ramón Vera, quien cuenta con una aceitada red logística.

https://twitter.com/U24noticias/status/1671749420822548483 ¿Carlos Kikuchi se bajó de la campaña de Javier Milei o renunció a la Junta Electoral, igual que Sebastián Pareja, para ingresar a la lista de precandidatos? Mucha gente opina sin llamar a Kikuchi a preguntarle... — Urgente24.com (@U24noticias) June 22, 2023

Burlando

Para el escenario bonaerense está terminando de concretar su oferta Fernando Burlando. Sus colaboradores trabajan en los detalles de la presentación de su candidatura a gobernador.

La idea primaria es ir en una boleta con candidato a Presidente. ¿Con quién? Hubo diálogo con Juan Schiaretti, quien anotó su frente a nival nacional.

Pero está condicionado a lo que pase el domingo en la provincia de Córdoba. De todas maneras, aseguran que el mediático abogado será candidato aún con boleta corta. En el oficialismo lo celebran. Por ahora. Ellos creen que le quita sufragios a JxC.

Todas estas alquimias deben tener el correlato de la financiación. Y para muestra basta un pequeño ejemplo. En el conurbano, un precandidato presupuestó su campaña hasta el día de la elección: el equivalente a US$ 250.000, al tipo de cambio paralelo de hoy son $122 millones. Es apenas una precandidatura local. De allí que se entienda, por qué, la gran mayoría que muestra voluntad de “jugar”, lo hace más para tener que para ganar.