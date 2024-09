Grave denuncia del kirchnerismo: "El juego online lo está financiando el narcotráfico"

"Hace un mes presenté en este Senado de la Nación un proyecto de ley que establece un marco regulatorio para los juegos de azar y apuestas en línea, para la prevención de la ciberludopatía, por qué insistimos tanto de nuestro bloque con este tema, porque es un tema urgente", arrancó la senadora.

El narcotráfico y el juego online

En esa misma línea, denunció que el narcotráfico es el que está financiando el crecimiento de la ciberludopatía en todo el país, y en ese sentido, explicó:

"Otra cosa que muchos sabemos, pero que no se dice en voz alta, es una problemática que crece y se complejiza porque no solamente estamos hablando de ludopatía de las apuestas online; sino como viene advirtiendo, no está senadora, sino la Iglesia Católica, se observa que el narcotráfico hoy está financiando el juego online y está lavando dinero a través de nuestros pibes y de nuestras pibas con el acceso a las billeteras virtuales".

Y agregó: "Me parece que este Senado de la Nación, que ha manifestado a través de los senadores y senadoras de diferentes bancadas tener y ocuparse de este tema, tenemos que ocuparnos de una manera urgente en poner reglas claras al juego online, porque no solamente está destrozando la vida de muchos de nuestros chicos y de nuestras chicas en la Argentina, sino que se está complejizando y cuando nos queramos dar cuenta, Bueno, el agua nos va a haber tapado el cuello".

La publicidad en las camisetas de fútbol

Por otro lado, la senadora kirchnerista lamentó que todos los equipos de fútbol de primera división tengan publicidades de sitios de apuestas online en sus uniformes.

"En el proyecto también prohibimos la publicidad. Por qué prohibimos la publicidad de las de las casas de apuestas online, porque son invasivas y engañosas y porque están en, por ejemplo, todas las camisetas o la mayoría de las camisetas de fútbol de la Argentina", se quejó.

"Incluso hay una casa de apuestas online que está en la camiseta de la Selección Argentina. Qué qué le estamos diciendo a nuestros pibes que tienen adicción con esto", reflexionó.

De todos modos, quiso aclarar que él único club de primera división de fútbol que no tiene publicidad de este tipo es el Club Vélez Sarfield. "Lo quiero nombrar porque ha decidido retirar del sponsor de su camiseta a las casas de apuestas como un mensaje a los a quienes son parte de esa institución", aclaró.