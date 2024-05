Axel Kicillof disparó contra Javier Milei con chicana de Elon Musk incluida

Posteriormente, sobre la paralización de la obra pública, el gobernador disparó: "Es una idiotez que todo lo va a resolver el privado. Nos toman de idiota. El otro día lo escuchaba decir que si una comunidad necesita un puente los vecinos van a hacer una vaquita para hacer el puente"; y chicaneó: "A los que no somos Elon Musk, nos tiene medio tarados".

"Parece que nos tiene a los argentinos, a los que no son Elon Musk, nos tiene medio tarados. Te puede convencer que un puente lo van a hacer los vecinos juntando guita... No existe en el planeta eso. Ni la infraestructura ni la seguridad ni la salud ni la educación se hacen juntando plata entre los vecinos. O la hace el estado o no la hace nadie. Nos quieren condenar a un pueblo sin salud, educación, todo lo demás es verso y, mientras, timba financiera", describió.

Para Kicillof, la sociedad argentina, "está sufriendo mucho", y en ese sentido, agregó: "dicen como cada vez que gobierna el neoliberalismo que es un sufrimiento con un destino y con un propósito, que es atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida".

El pedido a la UCR

Por otro lado, el gobernador peronista se quejó de los recortes en las transferencias de fondos y la baja en la recaudación: “El gobierno de la provincia y de los municipios tenemos que atender necesidades, sin recursos. Está ahogando. Está ahorcando la provincia, mientras dice que todos los problemas los tiene que resolver la provincia”.

En esa línea, el gobernador bonaerense aseguró que "hay un puñado de vivos que mientras el pueblo sufre se está beneficiando y muchísimo" y volvió a cuestionar el DNU emitido en diciembre por el Gobierno y a la Ley Bases y el paquete fiscal enviados al Congreso.

"Vaya a saber con el DNU que está vigente todavía cómo estarán vendiendo tierras, todas cosas que hoy no nos enteramos, nos vamos a ir enterando con el tiempo, endeudándonos y generando una bicicleta financiera gigantesca, o sea es lo mismo de siempre", denunció.

Finalmente, al opinar sobre la Ley de Bases, cuyo debate se retomó este miércoles 29/05 en el plenario de comisiones del Senado; el gobernador Kicillof le pidió al radicalismo que vote en contra para que el Presidente no tenga los instrumentos para "aplicar ideas sin ningún tipo de control, sin Parlamento, sin nada".