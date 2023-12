Pichetto: Ni presupuesto prorrogado ni "ley ómnibus"

"Es fundamental que (el ministro de Economía, Luis) Caputo trabaje en el verano y mande el presupuesto. El país no puede tener un presupuesto prorrogado del año 2023 con una inflación de casi el 180%. Reasigná recursos, eliminá áreas, ponelo en el presupuesto, porque sin presupuesto no hay lineamientos de gobierno. El presupuesto del 2023 está liquidado por la inflación. Me parece que, por lo menos, el Gobierno en marzo debería enviar una ley de presupuesto. Lo deberían haber hecho ahora, como una primera decisión, en estos 20 días de transición tendrían que haber armado una ley de presupuesto", dijo.

Y agregó: "Pero supongamos que necesiten más tiempo para ver en dónde están los temas más sensibles del ajuste, orden fiscal, lo que quieren establecer como política, qué organismos suprimirán, cuáles dejarán. Eso está en el presupuesto, lo que no está en el presupuesto no está en el mundo".

Modo Fontevecchia - EN VIVO | 11 de diciembre de 2023

En otro tramo de la entrevista con Jorge Fontevecchia, el diputado de Cambio Federal enfatizó que "el Congreso no es un enemigo" del nuevo gobierno y que él está "dispuesto a colaborar", por eso sugirió que al Ejecutivo "le conviene" enviar múltiples proyectos de ley en lugar de una "ley ómnibus".

"Al Presidente le conviene mandar leyes por temas para que el Congreso pueda trabajar desde las dos Cámaras, no hay que caer en la trampa de una Ley Ómnibus al estilo Federico Sturzenegger. Estos muchachos siempre creen tener el manual para todo, carecen de practicidad, las leyes pueden ingresar y abordar las materias, energía, gas, petróleo, economía, el orden del Estado y algunas tiene carácter impositivo y avanzarán por Diputados, otras por el Senado", dijo.

Para Pichetto, el envío de proyectos individuales es "la manera de poner a trabajar al Congreso activamente, comprometerlo, consustanciarse y los ministros ir al Congreso".

"Así funciona un sistema democrático. Ahora, una Ley Ómnibus tampoco reemplazará al Congreso, y tampoco el Congreso va a votar una Ley Ómnibus, separarse de la responsabilidad pública por cuatro años y delegar todo en el Poder Ejecutivo. Esto requiere de inteligencia, visión política, la política como valor y no la política corta de "dame esto y te doy lo otro"", sostuvo.

"Lo que el Gobierno necesita es el armado de una mayoría. Si Juntos por el Cambio está unido y tiene una posición razonable de diálogo y construcción positiva para Argentina, sumado a los diputados de Milei, por allí está la mayoría que el Gobierno necesita para poder avanzar en la sanción de las leyes", concluyó.

