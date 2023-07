Periodista compra droga en vivo y terminó en la comisaría

No salgo de mi asombro. Compraste en vivo. Te vendieron. Ya no es un supuesto No salgo de mi asombro. Compraste en vivo. Te vendieron. Ya no es un supuesto

Rubino, con la respiración agitada por los nervios, apuntó a que estaba totalmente desbordado por las circunstancias:

Me mató el chiquito que salió, un menor de edad. Corremos riesgo todos, el corazón me palpita, no para de latir. Pusimos en riesgo nuestras vidas

Llamado al 911 en vivo por la compra de droga... En vivo

Con esta prueba, desde el piso explicaron los pasos a seguir para la intervención de la fiscalía. Cristian Poletti, abogado penalista, llamó al 911 y pidió que un móvil policial se dirigiera a la zona. El abogado, aclarando que el periodista no había cometido un ilícito expresó lo siguiente:

Esto es lo que se llama un delito experimental, la doctrina entiende que el fin es mostrarlo [...] Para que no se constituya un delito, es que analicen lo que le dieron a Fabián y sea otra cosa

Cuando el móvil policial arribó al lugar, se realizaron las pericias correspondientes a la sustancia, cuyo resultado arrojó positivo, determinando que efectivamente se había cometido un delito.

El material se guardó en un sobre firmado por todos los que habían participado del operativo para ser enviado a la fiscalía, a fin de analizar las cantidades de cada sustancia. Todos en piso destacaron el trabajo de Rubino, arriesgando su integridad física y aportando pruebas contundentes de que en esa casa efectivamente se cometían ilícitos. Mientras tanto, la conductora lamentaba los hechos:

Este es uno de cientos de lugares en los que existe el narco menudeo

Pero allí no había terminado su trabajo, ya que por otro lado, Grabia reclamaba la intervención judicial:

Tienen que llamar a fiscalía, decir que dio positivo y que allanen inmediatamente

El cronista dejó el micrófono en manos de un productor, subió al asiento trasero de un patrullero y se dirigió a la comisaría para relatar su versión de los hechos:

Me van a llevar a la seccional para formular declaración y no sé cómo sigue. Les mando un beso grande

Grabia aclaró que Rubino estaba respondiendo al procedimiento habitual, pero pasada las 14 horas, el notero permanecía en la seccional.

