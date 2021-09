PASO 2021: Desayuno sin Macri y chicana de Bullrich

No así Mauricio Macri.

Faltó Mauricio Macri

Sobre la ausencia del expresidente Mauricio Macri en el tradicional desayuno, Vidal dijo:

Siempre está invitado a todo, espero que esta noche nos encontremos en el bunker. Estuve charlando con el estos últimos días. No me ocupe personalmente, pero entiendo que él siempre esta invitado a todos los encuentros. Siempre está invitado a todo, espero que esta noche nos encontremos en el bunker. Estuve charlando con el estos últimos días. No me ocupe personalmente, pero entiendo que él siempre esta invitado a todos los encuentros.

Chicana de Patricia Bullrich

Por su parte, Patricia Bullrich, aprovechó de lanzarle un dardo al Gobierno por el precio de la carne.

Y es que, luego de consultarle sobre "la grieta" del domingo entre asado o pastas, la titular del PRO comentó: "Asado difícil en este momento ¿viste? Así que vamos a ir por la pasta".

Más allá de la chicana al gobierno de Alberto Fernández, Bullrich destacó la importancia de la jornada electoral:

Es importante que todos se levanten sabiendo que estamos teniendo una elección parlamentaria y de diputados y senadores, que para nuestra fuerza política es muy trascendente, así que queremos desearle a todos la mejor de la suerte, la mejor elección. Es importante que todos se levanten sabiendo que estamos teniendo una elección parlamentaria y de diputados y senadores, que para nuestra fuerza política es muy trascendente, así que queremos desearle a todos la mejor de la suerte, la mejor elección.