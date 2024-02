Para Martín Llaryora es Milei quien no la ve: "Imposible vivir así"

Con ese tema como punta de lanza, Llaryora decidió avanzar con el intercambio de críticas y fue contundente respecto al “ajuste” que el Gobierno nacional practica desde su asunción. “No están viendo la realidad de lo que pasa en el interior, el interior está sufriendo mucho más. Si me tienen que criticar, que me critiquen, que me insulten. Yo no voy a parar de defender los intereses de los cordobeses”, sostuvo señalando un plan de ajuste “salvaje” por parte del Estado nacional.