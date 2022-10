Otra vez las tomas de escuelas: Ahora no quieren a un rector

“Se caen techos, ventiladores y ventanas. Durante cuatro años no se realizó ningún concurso docente y no habría intención de hacerlo. El CER, órgano crucial para el correcto funcionamiento democrático del Colegio, pierde efectividad a medida que la rectora patea las sesiones, modifica los temarios y no firma los proyectos aprobados”, agregaron.