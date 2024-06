"No sirve insultar desde los extremos: si el Estado es una asociación ilícita, Milei es su jefe"

Con respecto a un posible nueve acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ex titular del Palacio de Hacienda sostuvo: “es necesario otro entendimiento con el FMI porque el anterior tenía premisas muy distintas a las que plantea hoy Javier Milei. De todas maneras, antes que eso deberíamos tener presupuesto, un país no puede manejarse sin la ley de leyes y este gobierno insiste con no tener ese instrumento. Esa es la verdadera hoja de ruta que le está faltando a la Argentina”.