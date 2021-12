https://twitter.com/Fte_Izquierda/status/1471561139733647363 [ Congreso Nacional ]



"Es un macho de Twitter, tenemos intereses irreconciliables con él y los liberales": @myriambregman cruzó a Espert por agravios recibidos de su parte contra miles de luchadores y luchadoras que se manifestaron contra el acuerdo con el FMI. pic.twitter.com/jOLkjtSRV9 — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) December 16, 2021

Como el diputado fue aludido con nombre y apellido, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, le concedió la palabra a Espert: "No me arrepiento en nada de lo que dije, lo dije totalmente consciente. Lo pienso, lo ratifico, pero yo diría diputada que no se haga mucho problema porque aún en las enormes disidencias que tenemos, probablemente encontremos una coincidencia que vamos a votar en contra de este presupuesto que presentó el Frente de Todos".