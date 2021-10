Muy grave denuncia de Loma Negra contra patota sindical

Cuidado con los hornos

El texto asevera que "en virtud del ingreso a nuestro predio y los bloqueos referidos, que a nuestro entender constituyen los delitos de usurpación de propiedad privada y restricción a la libertad de trabajar, hemos instruido a nuestros asesores legales para realizar las denuncias correspondientes".

En el comunicado se especifica las consecuencias y el impacto que esto podría acarrear. "Este bloqueo podría obligar a la compañía a tener que apagar los hornos de producción de cemento por falta de materia prima, con el consecuente daño. Las consecuencias de este hecho se agravan si se considera que Loma Negra CIASA produce aproximadamente el 45% del total de cemento que se consume en la Argentina, con lo que una interrupción en la producción podría generar desabastecimiento e interrupciones en el sector de la construcción, que hoy es uno de los que empuja la reactivación económica post pandemia".

"Loma Negra está inaugurando, con una inversión de US$ 350 millones, una nueva línea de producción en su planta L'Amalí, en Olavarría, que generará mayor producción y mayor empleo, pero que requiere de reglas básicas que sean cumplidas por todos los actores involucrados en la industria", recuerdan en el texto.

"Apelamos al sentido común de las personas que ingresaron al predio de Loma Negra CIASA y de las autoridades sindicales, y pedimos las Autoridades Nacionales que actúen con firmeza frente a esta conducta, que es a todas luces abusiva y que no representa el sentir de los trabajadores", concluyó Loma Negra.

Descargo

Para conocer el enfoque del sindicato, vale la pena un fragmento de la entrevista que Santillán le concedió a Primera Info en septiembre 2020:

Alejandro José Santillán.jpg Loma Negra denuncia a la gente de Alejandro José Santillán.

-¿Dónde falta solucionar problemas de encuadre de personal?

-Tampoco quiero pasar por alto lo que dijimos el primer día cuando pusimos un pie en AOMA Olavarría, y es el mamarracho que tiene la empresa L´Amalí 1. Creo que nos faltaría tener empleados del correo encuadrados ahí adentro, porque la verdad que hay una gran diversidad de gremios que no tienen nada que ver con la actividad principal. Obviamente, buscan convenios afines a estos grupos empresarios que les permiten engrosar los bolsillos o sus cuentas bancarias, sin importarles que los trabajadores tengan salarios dignos. De alguna manera nos encuentra enfrentados con otras organizaciones. Pero espero que L´Amalí 2 haga las cosas bien, aunque tengo poca esperanza, ya que estamos pidiendo reuniones para que esos trabajadores estén encuadrados como corresponde. Si no tendremos que hacer las denuncias para encuadrarlos.

-¿Cuando hablás de esos yacimientos que tienen distintos convenios en sus plantas, de dónde son?

-Principalmente L´Amalí 1, que es la campeona mundial de convenios dentro de una misma cementera. Nosotros, como AOMA, tenemos gran parte de responsabilidad en eso, pero entiendo que si Loma Negra no empieza a solucionar eso tendremos que ir primero por la vía administrativa y sino tomaremos carta en el asunto. Cuando el despacho estuvo muy bajo intentamos hablar y ordenar eso, pero hicieron caso omiso. No es algo nuevo. No solamente es un tema entre Loma Negra y AOMA, sino que hay otros actores como el Municipio y Minería. Es que no es lo mismo para Olavarría tener mil trabajadores con salarios buenos que mil trabajadores con salarios de hambre, por lo que eso se tiene que corregir. Esas empresas deben pagar salarios como corresponde. El Intendente está más interesado en comentar que le hackearon la cuenta de WhatsApp y no tocar temas que nos interesa relacionado con lo laboral de nuestros compañeros.