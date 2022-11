Monotributo: Proponen modificar la ley de alivio fiscal

En ese sentido, la oposición explicó cómo se determinan las categorías A, B, C, D y la H del monotributo, detallando que se tienen en cuenta cinco conceptos: el ingreso bruto, la superficie afectada (los metros cuadrados), el consumo anual de energía eléctrica, los montos devengados de alquileres y el precio unitario máximo. Y en esa línea, consideraron que el proyecto que se aprobó en junio en el Congreso "no tomó en cuenta todos estos componentes", y se actualizó sólo lo que tiene que ver con el ingreso bruto anual.

Por otro lado, solicitaron modificar el artículo 3 de la Ley 27.676 de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos, en el que solicitan que "los montos máximos de facturación y los montos de los alquileres devengados para la recategorización prevista en el primer párrafo del artículo 9° correspondiente al primer semestre del año se ajustarán a partir del mes de julio, de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor calculado por el INDEC".

Sucede que la ley actual da una facultad delegada del Poder Ejecutivo para que, si lo considera, el 1° de julio del año que viene, si hay inflación, actualice las escalas del monotributo. "En eso no coincidimos por dos cosas: primero, porque tenemos semiplena seguridad de que vamos a seguir teniendo inflación; y, segundo, no me parece que nosotros tengamos que votar una facultad delegada cuando estamos discutiendo permanentemente estos temas y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, por eso proponemos una modificación en ese sentido"; reza en los fundamentos del proyecto y añaden: "por eso consideramos que la actualización de los componentes que se evalúan para determinar en que categoría del monotributo se encuadra cada persona, tiene que ser por Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Arrancó el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda

Así las cosas, este miércoles se empezó a tratar el proyecto de Zimmermann en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Senado, reunión donde el senador radical volvió a defender su proyecto, confiado en que hay consensos y acuerdos con el oficialismo para avanzar en dichas correcciones a la normativa actual.

"Hay que reconocer el compromiso de la tarea, en forma conjunta, para ver si podemos de alguna manera actualizar este concepto a los efectos de garantizar de que el proceso inflacionario nos permita a nosotros tener una actualización de todos los componentes y que no tengamos, como consecuencia de la inflación, que los monotributistas tenga que pasarse de categoría y pagar montos más altos", dijo senador de la UCR en su exposición.

En ese sentido, reiteró los dos planteos de su proyecto: "Nos gustaría poder avanzar en este concepto", pidió el senador al presidente de la Comisión, Ricardo Antonio Guerra.

Por su parte, Guerra coincidió con Zimmermann sobre el compromiso adquirido por el oficialismo sobre avanzar en el tratamiento del proyecto para lograr modificaciones a la ley vigente, sin embargo, aclaró: "En mi posición quiero plantear que yo no estoy de acuerdo con cambiar la modalidad de actualización y pasarlo al Índice de Precio al Consumidor, porque normalmente todas las actualizaciones que existen en materia tributaria usan el indicador de movilidad previsional. Cambiar en una ley implicaría tener que revisar todo lo demás".

"Sugiero que lo sigamos discutiendo en comisión para trabajarlo y debatirlo bien, incluso insistir en un informe de la oficina de Presupuesto para que tengamos una cifra concreta de lo que puede ser un impacto fiscal, que necesariamente tenemos que tenerlo", cerró.