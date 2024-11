Militaba a Massa y Scioli "no es casta": Leila Gianni "fingiendo demencia"

"No voy a ser ni la primera ni la última persona en el mundo que cambia de parecer político. Gracias a Dios lo pude ver y lo pudimos denunciar (...) cuántas veces confiás en una persona, en un candidato, en un novio, y te desilusiona, te das cuenta que esa persona no era lo que aparentaba ser", intentó justificar Leila Gianni.

"¿En qué momento te dista cuenta? Si esto es del 9 de octubre", repreguntó Manguel.

"Me empecé a dar cuenta a medida que recibimos, desde el 11 de diciembre", afirmó.

Leila Gianni fingiendo demencia

NO SABÍA DÓNDE METERSE



La ÑOQUI devenida en libertaria, Leila Gianni, quedó PEDALEANDO EN EL AIRE cuando LE MOSTRARON UN CARPETAZO EN SU PROPIA CARA: "Vos QUERÍAS QUE GANE MASSA..."

A la ñoqui libertaria Leila Gianni le mostraron un posteo suyo de cuando BANCABA A MASSA y no sabía como justificarlo jajajja

pic.twitter.com/oje5OjKbBH — TUGO News (@TugoNews) November 11, 2024

Leila Gianni: Scioli "no es casta"

En otro tramo de la entrevista, Leila Gianni criticó fuertemente la gestión peronista en la provincia de Buenos Aires, ante lo cual el periodista le retrucó que Daniel Scioli -actualmente ministro de Milei- fue gobernador durante 8 años. "¿Qué responsabilidad tiene Scioli en ese deterioro de la provincia de Buenos Aires, con dos mandatos?", le preguntó Straccia.

"Scioli hizo muchas cosas bien, con aciertos y errores, pero pudo ordenar ciertas situaciones. No somos perfectos, tenemos aciertos y errores", lo defendió.

"¿Pero él no está en la casta empobrecedora que mencionaste?", repreguntó el periodista. " No, no es casta", respondió Leila Gianni sin ponerse colorada.

Y otra vez, muchas repercusiones en X:

Leila Gianni, conversa libertaria, hablaba pestes de las gobernaciones del PJ en la provincia de Buenos Aires. Venía muy entusiasmada con su discurso hasta que le preguntaron por los 8 años de gestión de Scioli. Entró en cortocircuito y dijo "él no es casta".

@ArrepentidosLLA pic.twitter.com/dXWzd4gKqe — César Biondini (@BiondiniCesar) November 11, 2024

Qué crack @jairostraccia! La dejó a Leila Gianni pedaleando en el aire

-La provincia de Buenos Aires está mal todo por culpa de los 20 años de kirchnerismo

+Pero en esos 20 años hay 8 años de Scioli gobernador y ahora está en el gobierno

-Eeee pero Scioli no es casta



Se hunden solos

