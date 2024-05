Máximo Kirchner desconoció su interna con Kicillof: "Conspiramos trabajando"

Mencionó al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y las ministras de Cultura, Florencia Saintout, y de Ambiente, Daniela Vilar, como parte del pancamporismo que colabora con Kicillof.

"Estamos conspirando de esa manera, trabajando. Ojalá conspiraran contra mi de esa manera", ironizó.

"Se han inventado historias, pero la realidad marca otro paso", aseguró Kirchner. Reconoció, no obstante, que "hay debates y discusiones", que, por ejemplo, fueron escenificadas por el excamporista y hoy kicillofista Andrés 'Cuervo' Larroque, de un lado, y la intendente de Quilmes y leal al hijo de la exPresidente, Mayra Mendoza.

"Hay debates y discusiones, pero los hay en todos los lugares. Es como si dijeran que por una discusión con Cristina estamos peleados. Es durísima, recontra picante. Sin embargo, no creo que sea una interna. Pero siempre se inventa y siempre hay vivos que quieren sacar provecho", agregó.

Kirchner aseguró que si alguien le plantea que es "un obstáculo" deja su lugar "a disposición". "Yo al PJ no llegué por el dedo de Cristina, llegué por un pedido de los intendentes. Cumplí la función, y si llega el momento en que tiene que terminarse porque (su mandato) obtura o no sé qué cuestión, bueno, no hay problema", dijo.

El uso de la palabra "obtura" no fue inocente por parte de Máximo. Fue también utilizada por Navarro cuando describió una supuesta mecánica para esmerilar a Kicillof, y que involucra a la propia Cristina Kirchner.

En su programa del lunes en El Destape Radio, el periodista dijo que se han reiterado las apariciones de las exPresidente "a pedido de La Cámpora para obturar a Kicillof". "Porque está creciendo en las encuestas y no quieren que sea el jefe de la oposición, porque si no no lo pueden condicionar", afirmó.

En su condición de presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner anunció el lunes el llamado a elecciones internas para la elección de autoridades partidarias. El día elegido será nada menos que el próximo 17/11, cuando el peronismo celebra el Día de la Militancia.

En el anuncio, realizado a través de las redes sociales del partido, sostiene que “al asumir la presidencia por pedido de la mayoría de los y las intendentas -convalidada por la votación de los congresales-, expresé la intención de que quien me sucediera en la responsabilidad, fuese producto del voto de los afiliados y afiliadas”.

La elección de autoridades bonaerenses será coincidente con la de autoridades del PJ Nacional, que ya propuso esa fecha a través de su Consejo Nacional, en cumplimiento de lo resuelto en el último congreso partidario.

