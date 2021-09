Mauricio Macri dijo en Twitter por quién va a votar: "Basta"

La publicación del líder de la oposición se viralizó en pocos minutos, y en tan solo una hora ya contaba con más de 3900 me gusta, 1800 retuits y más de 800 comentarios.

Lo que no pensaba Mauricio Macri era que muchas de las respuestas, no daban como favorita a María Eugenia Vidal, sino a la lista de Ricardo López Murphy que competirá contra la candidata de Larreta en las PASO.

"Yo voto a @rlopezmurphy porque los que te menospreciaron, subestimaron e intentaron jubilarte, no me representan... Te banco en todo, Mauricio, pero voto a López Murphy... Te quiero mucho, Mauricio. Pero yo voy con López Murphy. Vidal me falló y Larreta también", fueron algunas de las respuestas que recibió el expresidente.

Las elecciones 2021 vienen cargada de muchas chicanas, spot de campañas insólitos, declaraciones incomprensibles y hasta tensos cruces entre candidatos, y además, desde el oficialismo y la oposición han optado por darle protagonismo a sus máximos líderes -de cada lado- aunque no sean candidatos en esta elección.

En el caso del Frente de Todos, figuras como las de Sergio Massa y Máximo Kirchner han acompañado en diversas zonas del conurbano a los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. Por su parte, Mauricio Macri ha ganado espacio en esta campaña y no solo apoya frecuentemente la campaña de Vidal y Santilli, sino que ha recorrido algunas provincias del país.