martin tetaz.jpg

"En todos los balotajes del mundo cuando una tercera fuerza queda por fuera de la contienda del balotaje, no es habitual que la tercera fuerza se manifieste a favor de ninguno de los dos candidatos. Más bien, al contrario, lo habitual es que se planten en una posición de neutralidad sin manifestar ni siquiera oposición a los dos, es decir, no dicen nada", dijo Tetaz.

Y ejemplificó: "Por ejemplo, Jean Luc Melenchon en Francia, en el último balotaje del 2022, no se manifestó en favor de ni de Macron ni de Le Pen... La regla general es que no se manifiesta el que sale tercero, y de hecho, hay otros espacios políticos que no se manifestaron, como el de Schiaretti, quien no dijo con quién va a estar y sin embargo nadie le pide ninguna explicación, siendo que esos votos van a ser bastante claves".

"Cada dirigente de la UCR tiene una posición personal"

De todos modos, el economista y diputado opositor aclaró que más allá del comunicado, hay miembros de la UCR que tienen su posición personal y que además, no es cuestionable; caso Luis Petri, que junto a Patricia Bullrich salió a bancar a Milei, o el del senador Luis Juez, que dijo que prefiere votar "al loco" antes que al kirchnerismo.

"Si bien hay un comunicado partidario, eso no implica que cada uno de los dirigentes luego tenga una posición personal y es probable que yo finalmente termine optando por uno de los dos candidatos, tapándome la nariz porque no me gusta ninguno de los dos, pero entre dos males, probablemente elegiré una", aclaró.

Además, argumentó su posición de neutralidad -que él llama oposición- al recordar que Juntos por el Cambio hizo "una campaña entera más en contra de Milei que en contra de Massa", situación que lo hizo reflexionar sobre los errores que cometieron "probablemente eso explique también por qué nos fue mal".

"Nosotros hicimos una campaña explicándole a la gente todos los riesgos que implicaba Milei en el Gobierno. Incluso, Patricia Bullrich cerró el acto en Lomas de Zamora, hablándole a los ojos a la cámara a las madres de la Argentina, contándole los peligros que implicaba si ganaba Milei. ¿Entonces de qué nos disfrazamos nosotros?", dijo.

"¿De qué nos disfrazamos nosotros si la mitad de nuestros votantes han sostenido que son más anti Milei que anti Massa, y la otra mitad anti Massa?.¿Cómo hacemos para después darnos vuelta?. Si nosotros no planteamos esa discusión antes del balotaje, nosotros no les dijimos antes de la elección a los votantes que íbamos a optar por uno de los dos candidatos. Sería una hipocresía de nuestra parte, una estafa a cualquiera que sea la mitad del electorado que quede defraudada...", reflexionó el legislador nacional.

"La coalición no está rota"

En otro tramo de la entrevista, Martín Tetaz aseguró a Urgente24 que la coalición Juntos por el Cambio "no está rota", e incluso vaticinó que Patricia Bullrich y Mauricio Macri "van a volver" al espacio opositor. "El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen", parafraseó.

"La coalición no está rota e incluso en algunos casos tenemos relación de amistad en algunos casos -entre dirigentes del PRO y la UCR-, así que la coalición no está rota ni mucho menos. Lo que hay es dos de los miembros muy importantes de la coalición, que son Patricia y Macri, que tomaron la decisión inconsulta y a título personal de jugar con Milei", expresó.

Por último, consideró que el radicalismo está cada vez más fuerte y más consolidado, ya que tiene "una posición clara" respecto al escenario de balotaje y al rol de oposición.