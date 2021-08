María Eugenia Vidal/Martín Lousteau sobre Alberto Fernández

A mi no me alcanzaron sus explicaciones, tampoco a las más de 108.000 familias que no pudieron despedir a sus familiares víctimas del Covid. El Presidente debe pedir una disculpa sincera y presentarse voluntariamente a la justicia por violar la norma que él mismo dictó. A mi no me alcanzaron sus explicaciones, tampoco a las más de 108.000 familias que no pudieron despedir a sus familiares víctimas del Covid. El Presidente debe pedir una disculpa sincera y presentarse voluntariamente a la justicia por violar la norma que él mismo dictó.