El juzgado le realizó dos preguntas claves para poder entender si Corazza tenía algún tipo de relación o conocimiento con el resto de los detenidos. La primera fue si utilizaba redes sociales y con qué nombre de usuario.

“Instagram como Marcelo Corazza y Grindr, que es una aplicación para citas gay, es como Tinder, que la instalo y desinstalo”

Marcelo Corazza.webp

La segunda pregunta fue si viajo a la provincia de Misiones, a lo que el productor negó haber estado ahí alguna vez. En otro tramo de la indagatoria, el magistrado le consultó por el hecho del 2011, aquel en el que, según la acusación y la declaración de la víctima, se masturbó frente a un niño de 14 años dentro de un vehículo en Costanera Sur.

Marcelo declaró que “en absoluto sucedió así. No hay chances para nada. Es una locura, no lo puedo creer. Si lo engañaron o le dijeron que era yo, no sé”

Con respecto a la acusación de corrupción de menores por aquella víctima de 17 años, el ex GH aseguró que el menor lo engañó, incluso aseguró haberle preguntado la edad.

“Me dijo: ´Quedate tranquilo, tranqui, soy mayor´. Al ver que era futbolista y que jugaba en Reserva, calzaba todo”

Según fuentes judiciales, Corazza realizó distintos viajes junto a la víctima. Estuvieron en Brasil, en Mar del Plata y en otros puntos del interior de nuestro país.

“Yo estoy enamorado. He estado enamorado. No quiero nombrarlo porque después lo prenden fuego y no juega más al fútbol”

La decisión de Lijo de procesar nuevamente a Corazza generará, probablemente, una apelación por parte de su defensa integrada por los abogados Ricardo Morello, Gustavo Posleman y Horacio Semin.

Será la Cámara Federal la que revise la cuestión y decida si Corazza debe seguir detenido junto al resto de los integrantes de la banda.

