Manuel Adorni: no se comprarán vacunas pese a cifras récord de la enfermedad

La cifra de contagios representa el 11,3% respecto al mismo período en 2023.

Además, 248 casos fueron clasificados como dengue peligroso.

Estamos frente a un problema tanto cuantitativo como cualitativo: más casos y más graves.

La enorme mayoría de los afectados no viajó fuera de su ciudad por lo que se considera menos del 4% no son autóctonos.

Las personas fallecidas por dengue fueron registradas en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Chaco, Corrientes, Córdoba, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, CABA, Tucumán, San Luis, Salta y Entre Ríos.

Con excepción de los estados patagónicos y buena parte de Cuyo, el resto de la Nación convive con este peligro.

La letalidad hasta el momento es baja: alcanza al 0.07%”.

En la mitad de los fallecimientos se registraron comorbilidades: diabetes, enfermedades cardiacas, obesidad, enfermedades neurológicas crónicas e insuficiencias renales crónicas.

El tema del día ausente en la nota al vocero en LN+

Durante la jornada del lunes 18 de marzo, circuló con mucha intensidad por las redes sociales un antiguo post de Manuel Adorni solicitando aportes dinerarios para su cuenta personal "cafecito".

El entrevistador de LN+, Eduardo Feinmann, no lo consultó en esta ocasión sobre el espinoso tema pero el propio empleado público se encargó en su cuenta de X de ofrecer una suerte de "explicación".

image.png

"Estimados, en el video donde estoy jugado “Age of Empires IV” a través de la plataforma Twitch figura una cuenta mía de “cafecito” que sirve para hacer aportes voluntarios: esa transmisión tiene más de un año, no es actual. En aquel momento el dinero recaudado se utilizaba (por decisión mía) para hacer diferentes campañas solidarias para poder ayudar a chicos que lo necesitaban por diferentes razones. Por error o desconocimiento de esto, algunos desde que se ha vuelto a viralizar el antiguo video han aportado de buena fe en esa cuenta en las últimas horas: ya he procedido a devolver todos los depósitos y además para evitar nuevas confusiones he dado de baja la cuenta en cuestión".

Una pregunta "de cajón" para la próxima conferencia de prensa en la Casa Rosada.

¿Por qué no cerró señor vocero su cuenta al asumir su nuevo cargo y siguió recaudando dinero?

¿FIN?