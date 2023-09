"Como hombre del movimiento obrero no me podría reunir con alguien que me está planteando la quita de derechos laborales con la excusa de ser eficiente", remarcó Manrique en una entrevista con el periodista Antonio Fernández Llorente en Splendid - 990, y sumó: "No tendría nada que hablar con esa persona, tampoco hacer ningún tipo de acuerdo preelectoral".