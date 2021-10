Sobre el rol de los intendentes en las PASO, el analista consideró que "podría haber habido un altísimo corte de boleta que no existió, no la cuidaron mucho... lo que quiero decir es que un intendente por lógica va a intentar levantar las dos elecciones, si no puede levantarlas va a intentar asegurarse el Concejo Deliberante, esto es algo histórico y no sé por qué no va a ocurrir esta vez nuevamente. No jugaron pero tampoco jugaron a hacer cortar la boleta..."

Volviendo al rol del jefe de Gabinete, Hugo Haime opinó que "Manzur está intentando recuperar la mística del peronismo para que ese peronismo militante vaya a hablar con la gente y la gente vote".

"¿Quiénes no votaron? Básicamente gente que históricamente votó al peronismo que no quería castigar al peronismo votando al FdT, y se abstuvo. Esos son a los que están yendo a buscar y para eso necesitan mística", consideró.

El analista político dijo que "ahora, lo que pasa es que hay necesidad de que el Presidente reconquiste la confianza de la población, evidentemente está haciendo hacerlo a través de estos vínculos que está intentando hacer. Pero cuando vas a buscar a la gente, la gente te contesta. O sea, lo que fue una protesta silenciosa que fue no ir a votar, cuando vos la juntás..."

"En los estudios de investigación que he realizado, el razonamiento del ausentismo es 'fue mi modo de castigar al Gobierno porque lo voté y no pasó lo que pensé que iba a suceder'", explicó

Sobre Juntos por el Cambio, Haime explicó que "tuvo una gran virtud y es que presentó más de un candidato, entonces la gente tenía opciones para castigar, por ejemplo, votando a Manes en vez de a Santilli, o en La Pampa pasó lo mismo, y en Tucumán también hubo 3 candidatos".

"Hubo sectores que votó al peronismo que de alguna forma votaron a algún candidato de Jxc. Pero votó un 67% del electorado, habitualmente en las PASO vota el 73%, y en las generales el 77%. La pregunta es: la diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos fue más o menos de 3 millones de votos, ¿ si solamente va a votar un 5% más son 2.5 millones de votos, no alcanza para achicar la diferencia. O sea que el oficialismo necesita que vote 10% más y que los voten a ellos, ese es el desafío que tienen. Si lo va a conseguir bueno, no es tan fácil...", analizó.

Luego, Hugo Haime contó que "hay muchos segmentos en la sociedad, si vos preguntás si hay que continuar con la grieta, el 75% de los argentinos dice 'terminemos con la grieta'. Sólo hay un sector de votantes del FdT, más o menos un 25 o 30% que quiere continuar con la grieta, es el kirchnerismo digamos, al resto no le interesa".

"Si preguntás si hay que hacer un acuerdo con los empresarios, el 80% te dice que si... Yo veo una sociedad que quiere la armonía y que le resuelvan los problemas en vez de que los políticos se la pasen discutiendo entre ellos", continuó.

Finalmente, el analista afirmó que "la discusión entre Alberto y Cristina Kirchner, y el audio de Fernanda Vallejos, fue un gol en contra absoluto para el Gobierno. El elector dice 'se siguen peleando, resolveme los problemas'".