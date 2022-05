La Rioja creó una ley para que sus funcionarios cobren más

“El proyecto de ley aprobado modifica el citado artículo, eliminando esta restricción. De ahora en más, cualquiera de los ex mandatarios podrá percibir de forma simultánea la pensión vitalicia y cualquier otro haber de carácter público”, apuntó Martínez.

En esa línea, denunció: “Es una decisión vergonzosa, que apunta a otorgar privilegios, mientras el resto de la sociedad, hundida en una situación económica y social dramática, reclama a la política honestidad y austeridad. No les importa ser ni parecer honestos”.

https://twitter.com/JulioMartinezLR/status/1526695005104005120 El Gobernador Quíntela impulsó una ley en la Legislatura de La Rioja por la que recibirá una pensión de por vida, aunque cobre por otras funciones públicas.

Nuestros diputados votaron en contra pero el oficialismo impuso su mayoría automática — JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) May 17, 2022

La ley a la que hizo referencia el senador Martínez se modificó en la sesión que se llevó a cabo el 21 de abril pasado. En ese sentido, al otro día en el sitio web de la Legislatura de La Rioja se confirmó que “el despacho de la Comisión de Presupuesto, de la Función Ejecutiva que modifica el artículo 1° de la Ley N° 6267, sobre pensión para los ex gobernadores, ex vicegobernadores y ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia, fue aprobado por la mayoría”.

En relación al artículo modificado, indicó que este quedará redactado de la siguiente manera: “Acuérdese a los ex Gobernadores, ex Vicegobernadores y ex Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, una pensión mensual de carácter no remunerativo, no bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado anualmente por la Función Ejecutiva Provincial”.

“De tal forma la pensión deja de ser incompatible con otros ingresos del beneficiario. De igual forma, en un 70% de su monto, tal cual figuraba en la ley vigente, será percibida por el cónguge sobreviviente y sus hijos menores o incapaces”, se informó en la web de la Legislatura.