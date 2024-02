"La filosofía del contigo pan y cebolla dura poco. El amor desaparece"

"En los años noventa había apuestas por Argentina y un shock de inversiones. Eso hoy no existe. Si la gente volviera a creer comenzarían a gasta en autos, motos o bienes semi durables. Se debería recobrar la confianza para que salga la plata de los colchones porque los inversores extranjeros por ahora no van a venir y los timberos que compran bonos, como ocurrió en 2016, no nos sirven" vaticinó quien encabezara los equipos técnicos de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio cuando era candidata presidencial.