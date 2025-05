La Asociación de Actores se solidarizó con Ricardo Darín tras embestida del Gobierno

Fuerte respuesta de Ricardo Darín a Luis Caputo

El actor Ricardo Darín no se quedó callado luego de que Luis Caputo se refiriera de manera "despectiva" hacia él y desviara el debate hacia el precio de la docena de empanadas, cuando -tal como informó Urgente24- el planteo del actor era más profundo.

"Cada uno interpreta lo que quiere, si mirás bien se entiende claramente a lo que me refiero. Por supuesto que hay diferentes precios de empanadas (...) pero en realidad me parece que queda claro de qué estábamos hablando, de que los precios están elevados, la gente lo sabe", aseguró Darín en diálogo con Intrusos (América TV) cuando fue consultado sobre la reacción del Gobierno.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1927061754942456144&partner=&hide_thread=false RICARDO DARÍN HABLÓ CON "INTRUSOS": "LUIS CAPUTO FUE DESPECTIVO", Y DIJO: "QUEDARSE CALLADO NO ESTÁ BIEN"@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/NRu15VPPOM — América TV (@AmericaTV) May 26, 2025

"Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno, ni del señor Caputo que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia", lanzó el actor visiblemente molesto, y espetó:

Deberían ser un poquito más educados, nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y 'lo que dijo es una estupidez' con lo cual me estaría tratando de estúpido, no me parece bien que haga eso un funcionario público Deberían ser un poquito más educados, nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito' y 'lo que dijo es una estupidez' con lo cual me estaría tratando de estúpido, no me parece bien que haga eso un funcionario público

"No importa, más allá de eso la anécdota, ¿querés reinterpretar lo que quise decir? Eso va en cada uno, pero es una demostración para comprobar hasta que punto hay gente cargada que vuelca todo su odio, su bronca, te acusan de cosas que no soy...eso corre por cuenta de cada uno", insistió.

"Si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás, sin ofender a nadie o insultar, como hizo este señor, te empezás a quedar callado y no está bien porque estamos en democracia", advirtió finalmente.

