Juicio político a la CSJN, 3ra. de Marchi... y Lorenzetti...

marchi.jpg Héctor Daniel Marchi.

(...) Sra. Presidenta (Gaillard).- Asentimiento. Tiene la palabra el contador Marchi.

Sr. Marchi.- “Señoras diputadas, señores diputados: estoy hoy aquí porque me interesa la seguridad jurídica de la mujer y del hombre de a pie, que es por quienes se empiezan a respetar los derechos, y solo se demuestra a través de los hechos y la formalidad de quienes la tienen que garantizar. “No estoy aquí por la bronca de un traslado. Estoy porque ustedes me citaron como testigo de informes que hice hace bastante tiempo, totalmente técnicos y profesionales, y están ratificados por la Comisión de Auditoría que conformó el tribunal, y para defender al Poder Judicial de la Nación.

“Tercera vez que digo presente; dos en esta Comisión de Juicio Político y una en el Juzgado Federal. Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia: dos ministros y dos funcionarios, que todavía no fueron citados. Mi mayor respeto a las compañeras y compañeros que ya testificaron en esta comisión por la ausencia de quienes tenían que hacerlo, asumiendo su responsabilidad de funcionarios públicos.

“Muchas veces preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad. Sabía que iba a pasar en algún momento, porque me negué a encubrir al doctor Althabe y al doctor Silvio Robles, pero dejé en claro que, como funcionario público, iba a poner en claro la situación. El informe N° 4 de supervisión, relativo a la gestión del doctor Althabe, el ocultamiento por parte del señor Silvio Robles y el silencio del doctor Rosatti a por lo menos un ministro es suficiente muestra. 38

“Para ser más claro, después del informe N° 4, el doctor Rosatti me dijo que, si corría peligro el cargo del doctor Althabe, yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe donde el doctor Rosatti lo proponía. Yo me negué rotundamente y le advertí que no me asustaba su amenaza. Por ello, solicité la semana pasada, en sede judicial, incorporar copia de los legajos del doctor Althabe, la doctora Borenstein y los agentes designados con posterioridad para corroborar esta situación.

“Además, me manifestó que a él no le llegaba la ley, y yo le dije que al pueblo sí, por eso estoy con ustedes, que son los representantes del pueblo argentino; y que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades.”

Solicito autorización para realizar una exposición sobre el estado de situación de mi visita anterior. Solicito previamente leer parte de un documento.

Sr. López.- ¿Me permite la palabra, presidenta?

Sra. Presidenta (Gaillard).- Sí, diputado López.

Sr. López.- Presidenta: me parece que el testigo viene a declarar. Yo no sé quién le escribió lo que está leyendo, si lo escribió él o si lo escribió alguien por él. Esto es un juicio político y tenemos todas las consideraciones del caso. Hemos sido muy contemplativos. En todo caso, se podrá tener algún apunte para hacer alguna referencia, pero tener que leer cosas y evitar o dilatar así el interrogatorio, a mí no me parece, presidenta.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Yo quiero aclarar una cuestión. El Reglamento permite hacer consultas de papeles, si la autorización y el pleno vota y lo aprueba. Pero, bueno, lo consideramos. Tiene la palabra el señor diputado Tailhade.

Sr. Tailhade.- Presidenta: lo que está haciendo el testigo -lo dijo él- es una introducción a su declaración. No hay nada que impida que lo haga. Lo que sí no tiene autorizado es leer ante una pregunta. Cuando se trata de una pregunta, no puede leer, salvo que lo autoricemos. Entonces, él pregunto, pidió la autorización y está autorizado, porque no hay ninguna pregunta. Por eso lo autorizamos y por eso tiene que seguir, presidenta.

Sr. López.- Presidenta: yo le haría una pregunta previa al testigo, que es si escribió lo que va a leer él o si lo escribió otra persona por él. Además, que nos deje copia firmada de lo que va a leer.

- Varios señores diputados y señoras diputadas hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Diputado, vamos a avanzar. A ver, lo primero que dice el Reglamento es que a los testigos se les hace una pregunta genérica para que cuenten sobre el asunto y después se comienzan con las preguntas individuales. El testigo va a responder la pregunta de López, que es si él escribió o no, y luego va a leer lo que tenga que leer. Después procederemos a las preguntas individuales que realizará, tal como habíamos acordado, el bloque de Juntos por el Cambio. Así que, si les parece, procedemos de esa forma. ¿Le parece, diputado López? ¿Les parece, diputados? Bueno, procedemos de esa manera.

Sr. López.- No, pero van a votarlo de esa manera. Aunque sea que conteste si lo escribió él.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Sí, sí, lo va a hacer.

Sra. Reyes.- Señora presidenta, ¿me permite el uso de la palabra?

Sra. Presidenta (Gaillard).- Aguárdeme, que el testigo va a contestar lo que López le preguntó.

Sra. Reyes.- Es sobre este tema. Si me permite...

Sra. Presidenta (Gaillard).- Bueno, sí. Tiene la palabra, diputada Reyes.

Sra. Reyes.- Gracias, señora presidenta. Yo no soy integrante de la Comisión de Juicio Político, pero la verdad es que estoy asombrada de la vulneración de formas; asombrada de que la presidenta conteste preguntas del testigo y asombrada de que una de las diputadas indique cómo hay que preguntar sobre las generales de la ley. O sea, viene un testigo, un testigo expone y nosotros tenemos la facultad de saber cuál es la independencia o no del testigo. Ahora estoy nuevamente asombrada porque el testigo solamente puede consultar apuntes para cuestiones técnicas, pero no puede venir a relatar o a leer una declaración, porque tiene que responder a las preguntas y, en función de esas preguntas, consultar a los testigos. Entonces, tratemos de respetar el procedimiento, porque me parece...

Sra. Banfi.- Bueno, votemos, entonces. ¡Quiero votar!

- Varios señores diputados y señoras diputadas hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Diputados... - Varios señores diputados y señoras diputadas hablan a la vez.

Sra. Reyes.- Voy a terminar.

- Varios señores diputados y señoras diputadas hablan a la vez.

Sra. Reyes.- Voy a terminar. El diputado que está interrumpiéndome está acostumbrado a interrumpir, pero le pediría que tenga respeto cuando una colega está exponiendo, tal como lo tenemos nosotros cuando ustedes exponen. Estas consideraciones las tengo que hacer, porque si todo este proceso se va a manejar con esta arbitrariedad, realmente es pasible de todas las nulidades. Muchas gracias.

Sr. Tailhade.- ¡Menos mal que está la diputada Reyes!

- Varios señores diputados y señoras diputadas hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Diputado Tailhade...

Sr. Tailhade.- Hace cuatro meses que estamos trabajando, Reyes.

- Varios señores diputados y señoras diputadas hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Diputada Reyes: con todo cariño, le voy a responder.

Sra. Reyes.- Haga preguntas, presidenta.

Sra. Presidenta (Gaillard).- No, no, no. Sus colegas han venido presenciando cada una de las reuniones que realizamos. Sus colegas han venido presenciando...

Sra. Reyes.- Y han hecho las mismas observaciones.

Sra. Presidenta (Gaillard).- ... sus colegas han venido presenciando y todo ha sido a derecho. El único objetivo de esta comisión es lograr determinar si hay o no mal desempeño, y si los hechos que han sido denunciados se cometieron o no. Todo lo que el reglamento habilite -en este caso, para que los testigos aporten información útil para esclarecer la verdad- lo vamos a hacer, y va a ser de manera consensuada, como lo hemos hecho siempre con sus colegas.

- No se alcanzan a percibir las palabras de la señora diputada Reyes.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Usted es la primera vez que viene, así que le pido por favor que respete el trabajo que viene realizando la comisión. El testigo va a responder.

- Varios señores diputados y señoras diputadas hablan a la vez.

Sra. Frade.- Presidenta: le estoy pidiendo la palabra.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Bueno. Tiene la palabra, diputada Frade.

Sra. Frade.- Presidenta: la pregunta es para usted. Yo necesito saber, sin ser integrante de la comisión, si se pueden poner a consideración para votación cosas que son ilegales, ya que acá recién se puso a consideración que un testigo venga con un panfleto y lo lea. Entonces, la pregunta es si eso se puede poner a consideración, porque para usted está autorizado. Yo necesito que usted me conteste esa pregunta.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Diputada Frade: nosotros hemos autorizado a leer a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

- Varios señores diputados y señoras diputadas hablan a la vez. (...)

Marchi Taquigrafica.pdf

Ricardo Lorenzetti

(...) Sra. Ocaña.- Quiero dejar constancia, aunque sea para la versión taquigráfica, de que yo no escuché que nadie le impidiera leer todo el escrito. Usted leyó las partes que trajo escritas y le parecieron pertinentes, pero aquí nadie limitó -una vez tomada la decisión por parte de la presidenta- leer todo el escrito. Le pido que nos deje, aparte de la versión taquigráfica, el escrito con su firma.

Sr. Marchi.- No tengo ningún problema, diputada, pero me hubiera gustado leerlo entero.

Sra. Presidenta (Gaillard).- El testigo entendió que no podía leer completo el texto porque se iba a hacer muy extenso y que no correspondía. Le pedimos que lo deje y se agregue como documental. Seguimos con las preguntas.

Sr. López.- La siguiente pregunta es si usted ingresó a la Corte por concurso.

Sr. Marchi.- No.

Sr. López.- ¿Qué cargos tuvo desde su ingreso a la Corte, delimitados por tiempo, durante su trayectoria?

Sr. Marchi.- Ingresé en el 2007 como director. Luego, a finales de 2007 pasé a subadministrador, y desde el 2008 como secretario general de administración.

Sr. López.- ¿Cuál es su vínculo con el doctor Lorenzetti? Antes de ingresar a la Corte y durante, y si sigue teniendo un vínculo con él.

Sr. Marchi.- Lo contesté la otra vez que estuve aquí. Mi vínculo es laboral, después de tantos años. Es el mismo vínculo que tengo con todos los ministros, con ninguno tuve ningún problema personal, ni con los siete con los que ingresé ni con los cuatro que actualmente forman el Tribunal.

Sr. López.- ¿Conoce la fundación Expoterra?

Sr. Marchi.- La he sentido nombrar, pero nada más que eso.

Sr. López.- ¿Algún personal de la Corte o de la Administración General de la Corte forma parte de esa fundación?

Sr. Marchi.- Desconozco.

Sr. López.- ¿Sabe el vínculo que tiene el doctor Lorenzetti con esa fundación?

Sr. Marchi.- Desconozco. (...)

lorenzetti.jpg Ricardo Lorenzetti, su nombre estuvo dando vueltas en todo el interrogatorio de JxC a Héctor Daniel Marchi.

(...) Sra. Ocaña.- El otro día cuando estuvo una de las integrantes de la vocalía del doctor Maqueda, no recuerdo el apellido de la doctora -licenciada, porque era politóloga- le pregunté cuántas veces se reunían y me dijo que muy pocas. No era una cuestión habitual. Por eso me llama la atención lo que usted dice. De reuniones mensuales. Me dijo cuatro al año o una cosa así.

Sr. Marchi.- Le voy a responder con total franqueza y como corresponde. Con el doctor Maqueda me unía una gran amistad con lo cual conozco a la perfección el tema. Y luego, diputada, hasta le voy a contar un pequeño acto. El tema de la obra social hace eclosión -lo dice el doctor Maqueda en su mail- luego de la pandemia en donde hay una diferencia entre Tonón y Maqueda que desconozco por qué se dejaron de hablar. Fue ahí donde vino el gran problema y se produjo la explosión de la obra social. Hasta ese momento el doctor Tonón le consultaba todo. Tonón no podía hacer nada sin la autorización del doctor Maqueda. Eso lo sabía todo el mundo. Ese circuito se cortó después de la pandemia. Le voy a contar dos cosas más para avalar esto. Cuando sucede eso - puedo equivocarme en un mes- pero desde abril a agosto de 2021, previo a la supervisión de la secretaría general de administración en la obra social, cuando surge este problema el doctor Maqueda decidió que formemos -lo habló conmigo- la Comisión de Informatización de la obra social. Allí empezaron a aparecer y se descubrieron los problemas que había. Por eso él lo manifiesta en su mail. Fue un problema porque había algo personal entre Maqueda y Tonón que desconozco cuál era. Entonces, ahí sí dejó de ir a visitarlo, pero antes siempre lo hacía. No había (autorización) sin la autorización de Maqueda por una cuestión de respeto. La Corte siempre se siguió por formalidades. Siempre muy solemne. Nada se podía hacer sin el aval del ministro que estaba a cargo del área correspondiente. Le doy un ejemplo. No se podía hacer nada de la Oficina de Violencia Doméstica si la doctora Highton no daba el ok, o por firma o verbalmente. No se podía hacer nada de la Oficina de la Mujer si la doctora Carmen Argibay no daba el ok. No se podía hacer nada de la Biblioteca si no daba el ok el doctor Raúl Zaffaroni. Pero no bastaba que firmen; bastaba con la palabra. Esa solemnidad. Nunca un ruido y nunca hubo un problema. Sinceramente, nunca hubo un problema. Y todo esto desembocó en esta situación en donde parece que todos entraron a desconocer. Pero, la verdad de los trámites fue eso. (...)

Corte Suprema de Justicia de la Nación: Enrique Petracchi (a la izq.) y Carlos Santiago Fayt (centro, abrazando a las ministras Carmen Argibay y Carmen Nolasco), ingresaron con el arribo de la democracia, 30 años atrás. Juan Carlos Maqueda, atrás y de big Al parecer, Héctor Daniel Marchi extraña esta CSJN. Sus referencias fueron sobre Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni. Ricardo Lorenzetti era 'el jefe', en especial luego de los fallecimientos de Argibay y Enrique Petracchi.

La Contabilidad

(...) Sr. López.- Digo, siendo que usted ha tenido alguna intervención formal entre los años 2008 y 2021, en los que usted estuvo a cargo de la Administración General, ¿por qué esperó hasta el año 2021 para advertirle a los jueces de la Corte?

Sr. Marchi.- Le contesto. Y si interpreté mal su pregunta, corríjame. En primer lugar, nunca tardé tiempo alguno en nada porque mi primera intervención como supervisión en la obra social del Poder Judicial de la Nación fue en el año 2021. Anteriormente, la única intervención que yo tuve… Porque ustedes sabrán que el tema del personal está dentro del presupuesto de la Corte Suprema, pero en lo que respecta a las demás erogaciones -como les dije-, la obra social es un organismo con autonomía de gestión y no está dentro del presupuesto de la Corte Suprema. Y hemos visto que no tenía presupuesto. Antes del informe de supervisión número 1, que realicé cuando se me dio la tarea de supervisar la obra social, comenté anteriormente que cuatro meses antes los ministros formaron la Comisión de Informatización del Poder Judicial de la Nación. Ahí recabé mucha información y ya dejé claro las falencias que tenía el sistema informático; inclusive, las primeras mejoras que hubo en la obra social del Poder Judicial de la Nación -llámese firma digital, nueva página web o primer bono digital con un nosocomio de Capital Federal- se hicieron a partir de esa comisión, que luego en el mail del doctor Maqueda fue tan valorada. A partir de ello, el mismo doctor Maqueda dijo: es la Secretaría General de Administración la que debiera supervisar a la obra social, porque es la única que puede hacer valer las órdenes.

Sr. López.- Me interesa saber si, a su criterio, le era más sencillo detectar los problemas o irregularidades en la obra social de la Corte a usted, que tenía cierta intervención formal, o a los ministros de la Corte. A su criterio, ¿a quién le resultaba más sencillo identificar los problemas que tenía la obra social?

Sr. Marchi.- A quien tenía la responsabilidad.

Sr. López.- ¿Y a quién se refiere, entonces?

Sr. Marchi.- Al doctor Maqueda hasta el 31 de agosto del 2021 y, luego, al presidente de la Corte, doctor Rosatti.

Sr. López.- Señor presidente: la diputada Ocaña me pide una interrupción.

Sr. Presidente (Herrera).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora diputada Ocaña.

Sra. Ocaña.- Mi pregunta está vinculada con este tema. Contador: si mal no recuerdo -porque no tengo acá la declaración-, cuando usted declaró el otro día comentó que en un momento le solicitaron, para conformar el triunvirato que manejaba la obra social -entiendo que en 2008-, que recomendara a una persona para el área administrativa. ¿Esto es así?

Sr. Marchi.- A mí me consultaron qué me parecía la persona que tenían propuesta para el Directorio de la obra social, que era un licenciado en Economía, que actualmente es el director de Recursos Humanos. Y cuando me preguntaron sobre ese profesional, dije: me parece que puede ser viable. Pero duró poco en la función porque el directorio quedó de manera unipersonal; se fue tanto él como la doctora Madies, que venía de parte del doctor Maqueda. Como bien dice usted, diputada, hay un tema fundamental, y es que no hay contadores en la obra social. Fíjese que desde ese momento quedó sin contadores. Entonces, estamos hablando de que no hay contabilidad, que no hay contadores. Entonces, creo que el tema pasó por otro lado. Esa es la única consideración que le puedo hacer.

Sra. Ocaña.- Entiendo que la persona es Juan Ramos.

Sr. Marchi.- Sí, diputada.

Sra. Ocaña.- Porque nosotros advertimos, de las cuestiones que aquí se ventilaron sobre irregularidades en la obra social, que ya hay cuestiones -como el contrato de medicamentos y otros, digamos; distintas compras- que se venían llevando adelante desde esa fecha. ¿El licenciado Ramos nunca le comentó nada a usted de las cosas que estaban pasando? Digo, ya que usted lo conocía. Para saber si usted tomó contacto. O si le habló de la magnitud de las irregularidades de las que estamos hablando. (...)

Sr. Marchi.- En primer lugar, yo me dedico a administrar solo aquello que es mi responsabilidad. Sobre la obra social jamás opiné ni me metí porque no era mi ámbito. Por otro lado, el período que analicé fue el período 2021-2022, y lo que sí le puedo contar, a mi humilde criterio, es que tanto el tema medicamentos -que son compras de alrededor de 350 millones mensuales- como el tema prótesis -de alrededor de 100 millones- se hacían por compra directa. Ahí sí yo sugerí, en ese período, cuando tomo conocimiento… Porque no solamente era que se hacía por compra directa, sino que no había expedientes respaldándolo ni dictámenes jurídicos de ningún tipo. Entonces, yo sugerí que se haga bajo un expediente, que se haga bajo los dictámenes financieros, jurídicos y técnicos, y que se busque alguna manera de hacerlo -por lo menos, parte de ello- por licitación pública, tanto el tema de medicamentos como el tema de prótesis. Fíjese que hasta me retaron porque me dijeron “usted no es médico para opinar de las prótesis”. Yo les había sugerido “hagan una estadística de las prótesis que más se usan y traten de hacer una licitación, por lo menos con las prótesis que más se usan”. Con esto le quiero decir que yo le puedo dar respuesta por el período del cual tuve supervisión, pero no le puedo responder sobre lo que pasó antes. ¿Por qué? Solamente le puedo decir que, al no haber una contabilidad, no existe manera de respaldar cualquier transacción económica o financiera. Es imposible. Entonces, si no hay eso, no se puede hacer un presupuesto, no se puede hacer un balance; todos los balances van a ser sobre bases inciertas, y eso va a quedar sentado de parte de cualquier contador que lo haga. Yo sugerí que se cubra, diputada… Cuando hago la supervisión, el primer informe de supervisión, yo vi dos cuestiones que eran muy importantes. Una de ellas era que estaba vacante la Subdirección Administrativa, que es la que tiene la mayor responsabilidad de ver esto. Y la otra cuestión era que la Subdirección Médica no estaba ocupada, pero no porque no había una persona, sino porque la persona no podía hacerse cargo. No sé por qué, pero había un problema.

- Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Juicio Político, diputada Ana Carolina Gaillard.

CARLOS MAQUEDA.jpg Juan Carlos Maqueda, en el centro del tema de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

La obra social

Sr. Marchi.- Yo me encargué de poner al subdirector médico para que se haga cargo -inclusive hay unos informes espectaculares de él- y le dé forma a toda la parte médica de la obra social. Por parte de la Subdirección de Administración, como ustedes bien saben, asumió una persona -que estuvo aquí declarando- que estuvo seis meses. Este tema, de que haya estado seis meses y que luego no se haya cubierto, seguramente va a traer problemas para el balance 2021. Le explico por qué: porque ya no va a decir “se hace sobre un sistema que es incierto, porque se pueden cambiar los datos”, sino que va a decir que a partir de eso hay algunos otros controles que no se van a poder hacer. O sea que el balance 2021 seguramente va a ser un poquitito más incierto que los anteriores. ¿Qué le quiero decir con esto? Todas las indicaciones las fui dando. Por ejemplo, el Área Facturación y el Área Sistemas estaban ocupadas por personas con locaciones de servicio y tenían a su cargo responsabilidades enormes. Usted imagínese. Yo propuse que sean ocupadas por profesionales con capacidad, pero que aparte esas locaciones de servicios no debían existir. Había 84 en ese momento, y hoy seguramente hay cerca de 80.

Lo que le quiero decir es que a partir de 2021 le buscamos una vuelta como para establecer un mecanismo, no solamente de control, sino de gestión y de planificación para adelante, no solamente del tema médico, sino también del tema administrativo.

Sra. Ocaña.- Solamente -para no interrumpir demasiado- le digo una cosa: no varió mucho el tema de algunas contrataciones, porque se siguen contratando. Se hicieron licitaciones -en eso lo corrijo-, como descuentos de medicamentos, que realmente son escandalosas, antes y ahora.

Sr. López.- Concretamente, ¿durante los 15 años en que estuvo como administrador general, hasta el 20 de abril, tuvo alguna intervención en alguna licitación referida a la obra social?

Sr. Marchi.- No, diputado.

Sr. López.- En ninguna.

Sr. Marchi.- En ninguna. (...)

(...) Sr. Marchi.- Incluye a todos. Mi única tarea fue hacer lo que les comenté. Supervisé, detecté las debilidades e irregularidades que había y sugerí 30 recomendaciones para que la obra social funcione de maravilla. Lamentablemente se han cumplido muy pocas, tres o cuatro; las demás no se han cumplido. Le doy un dato que me acabo de enterar. La Comisión de Juicio Político ya tiene sus frutos, o sea, algún fruto ya se ve. El día viernes, después de 15 años, la obra social llamó a licitación para incorporar el nuevo software de gestión. Eso implica que va a tener la contabilidad dentro de un año más o menos. O sea que vamos a padecer este tema de la incertidumbre calculo que un año más.

Si se hubiera realizado por lo menos hace dos años, cuando entregué un proyecto general para que se pongan cuestiones básicas y lo hubieran hecho, hoy no estaríamos hablando de contabilidad. Estaríamos hablando solamente de algún tipo de irregularidad.

Sr. López.- De acuerdo con la acordada 31/2005 y el organigrama que la acompañaba, la acordada 9/2008 y la acordada 39/2015, artículo 1º, la obra social dependía de la Dirección de Administración a su cargo hasta, por lo menos, el 20 de abril de este año. ¿Puede explicarnos cómo es posible que en sus últimos cuatro informes presentados en 2021 haya manifestado que estaba sorprendido por ciertas deficiencias de la obra social y, además, las reporte como si antes no hubieran existido? Nos da esta sensación a través del relato de sus hechos tanto en la audiencia de hace quince días como ahora.

Sr. Marchi.- Me remito a lo que informé en la audiencia pasada. Antes de 2008, y bajo la administración del doctor Reyes, el Consejo, la Corte y la obra social funcionaban bajo su dependencia. A partir de ese momento, como manifesté, la Corte funcionó de otra manera. Bajo la Presidencia de Lorenzetti, cada uno de los ministros se hizo cargo de manera formal o informal, como en el caso del doctor Maqueda de la obra social.

Sr. López.- Entiendo que en el año 2021, por indicación de los ministros, se produce la auditoría para conocer el estado de la obra social. Entre otros pormenores, en las conclusiones de la auditoría se afirma que las disfuncionalidades existentes son las mismas que las detectadas por la Auditoría General de la Nación en ocasión de realizarse una auditoría en los años 2007 y 2009. ¿Puede indicarnos si la Corte Suprema en alguna oportunidad le respondió a la Auditoría General de la Nación los informes de 2007 y 2009 que marcaban deficiencias en el funcionamiento de la obra social e, incluso, de la propia Corte?

Sr. Marchi.- Desconozco. La obra social no estaba en mi cargo.

Auditoría General de la Nación

Sr. López.- Le haré una sola pregunta más. ¿Usted intervino de algún modo, en su condición de secretario de Administración y como contador, en la elaboración de alguna respuesta? ¿Se enteró de ese informe? Me refiero a una respuesta a la Auditoría General de la Nación.

Sr. Marchi.- Desconozco, diputado. No estaba a cargo mío la obra social.

Sr. López.- Pero, ¿recuerda al menos cómo estaba la obra social en aquella época, entre los años 2008 y 2018?

Sr. Marchi.- Desconozco. No quiero mentirle, pero a la obra social del Poder Judicial de la Nación habré ido una o dos veces en16 años. Fui a buscar un bono.

Sra. Ocaña.- Sobre este punto, para no reiterar y volver después sobre el mismo tema, quiero formularle una pregunta al testigo. En su declaración de hace dos semanas, usted comentó justamente el tema de la Auditoría General de la Nación. Si mal no recuerdo, en su declaración afirmó que había propuesto el acuerdo para que la Auditoría General de la Nación, justamente, hiciera ese informe. Quiero saber si esto es así. También quiero saber por qué, a pesar de que estaba formalizado el acuerdo, nunca se terminó de realizar la auditoría, básicamente por la falta de aporte de información por parte de la obra social. Esto está todo acreditado en los informes que la AGN ha mandado a la comisión.

Sr. Marchi.- Diputada: entiendo que usted ya se refiere a la Corte Suprema y no a la obra social. Le respondo que sí fue iniciativa mía en 2013. Tenía una relación muy especial y muy de afecto con el doctor Despouy. Generalmente pasaba por el Palacio, venía a visitarme, charlábamos mucho, intercambiábamos muchos conceptos presupuestarios, financieros y de auditoría. Yo le contaba que todos los meses publicábamos todos los ingresos y egresos. También le había contado cómo había recibido la Corte Suprema. Usted debe saber, diputada, que allá por el 2008, cuando recibí la Corte Suprema, realmente me pregunté: ¿qué tengo hoy?, ¿qué recibí? ¿Hasta dónde pude llegar a partir de lo que recibí? En 2008, desde el punto de vista presupuestario y financiero, la Corte Suprema no tenía ningún tipo de planificación ni diagnóstico de su realidad.

Lamentablemente con el doctor Reyes me unió una corta relación por su enfermedad, mientras fui subadministrador, pero colaboré enormemente por él. Me indicó que debía ocuparme de ver todo el tema presupuestario y financiero porque él realmente no lo conocía ni lo terminaba de entender y prefería ocuparse de toda la otra parte de la administración. Fue breve, pero fue ahí cuando advertí que no había ningún tipo de planificación desde el punto de vista presupuestario y que la ley de autarquía financiera del Poder Judicial realmente es nada más que una caja recaudadora de impuestos ya que presupuestariamente hay una dependencia total.

Por ello, elaboré un proyecto de presupuesto que tengo guardado en mi casa y que, lamentablemente, no corre a pesar de que sería muy bueno para el Poder Judicial. Comencé a trabajar. Eliminé los fondos extrapresupuestarios que había. Se manejaban cuentas, inclusive bancarias, que estaban dentro de fondos extrapresupuestarios. Todo esto se hizo presupuestario. Se armaron las auditorías que no existían. Empecé a publicar toda la información. No los voy a aburrir, pero a partir de un montón de cosas el doctor Despouy me dijo: “¿Por qué no trabajamos juntos? Veo un avance muy importante y creo que estoy en condiciones de avalar que estás transitando un camino de calidad en la gestión”. Fue ahí cuando hicimos el primer convenio, allá por el 2013, por indicación mía; seguramente debe estar la nota firmada por mí en el expediente. Trabajamos mucho con el doctor Despouy. Al final de ese trabajo, rescató todo lo que habíamos avanzado —que era muchísimo respecto al inicio— y planteamos un montón de desafíos hacia delante. Esto fue muy importante porque a partir de ahí la Corte Suprema se dio cuenta de que al tema presupuestario, administrativo y financiero había que darle mucha atención.

Luego, en 2017 -si no me equivoco-, pido que hagamos otra auditoría de nuevo para ir evaluando todo. En el medio tienen lugar unas situaciones. Primero, en 2017, cuando justo vencía el convenio con la Auditoría General de la Nación, apareció un pícaro que hizo una operación periodística política que lo único que quería era desacreditar a la Corte y a la administración de la misma. Me voy a reservar el nombre de la persona, pero realmente ese tipo de operaciones periodísticas a veces dañan mucho los procesos de modernización del Estado.

Yo dije el otro día que yo soy un convencido que la Auditoría General de la Nación tiene que estar tanto en la Corte como en el Consejo de la Magistratura. Me parece me parece muy importante. Yo sé que es una cuestión optativa, yo sé que es una cosa que no se debe o no se puede resolver en un día, pero creo que en el tiempo se puede trabajar para que la Auditoría General de la Nación, en algún momento, periódicamente, lo haga. Pero, mucho más importante que eso, para poder trabajar en ese sentido, es lograr la independencia presupuestaria del Poder Judicial, porque realmente es muy difícil gestionar cuando no hay independencia presupuestaria. Para ello yo soy un respetuoso total de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía de todos los gobiernos que pasaron en estos 16 años y me quiero referir al tema de la formalidad.

En realidad, esto no pasa por una cuestión personal. Ustedes vieron que antes yo planteé ciertas cuestiones muy graves respecto al doctor Rosatti, pero yo lo planteé desde el punto de vista del formalismo y la formalidad. A modo de ejemplo, el año pasado hubo dos situaciones muy particulares. La primera se dio cuando asumió Sergio Massa como ministro de Economía. Ustedes recuerdan que lo primero que hace es recortar todos los gastos de funcionamiento de todas las jurisdicciones. Ahí se equivoca y recorta los gastos de funcionamiento del Poder Judicial. Yo hago un reclamo enérgico para que se devuelva. En ese momento con el doctor Rosatti tuvimos una discusión muy grave porque hizo que yo no reclame eso para, eventualmente, no generar ningún tipo de problema político cuando, en realidad, yo le decía que había un problema grave para el funcionamiento de la Corte Suprema. Eso provocó un cortocircuito.

Luego hubo otro con el último aumento del Poder Judicial en donde yo planteé, en los formalismos que corresponde, que siempre se necesita la autorización de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía, que nunca hay que tomar decisiones aisladas porque, en definitiva, el que tiene que pagar todo es el Tesoro Nacional. Ambas son dos cuestiones que también llevaron a que esta cuestión de formalidad versus informalidad, responsabilidad fiscal versus libertad sea la que también hoy se esté discutiendo.

Sra. Ocaña.- Lo que le pregunté es por qué se discontinuó o por qué la Corte no entregó la información a la AGN. ¿Por eso se descontinuó el convenio? No quiero quitarle tiempo al diputado López.

Sr. Marchi.- No es que no se haya entregado la información. No se terminó de procesar todo porque estaba vencido el convenio y el convenio no se renovó. Los ministros son los que renuevan el convenio.

Sr. López.- Le había preguntado antes por un informe justamente de la Auditoría General de la Nación que dice que no lo conoció. Yo quiero decirle que está publicado en la página de la Auditoría General de la Nación. Dice así: “Al señor secretario general de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contador público nacional Héctor Daniel Marchi. “En virtud de las funciones conferidas por el artículo 85 de la Constitución Nacional, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 118 de la ley 24.156, 74 la Auditoría General de la Nación efectuó un examen en el ámbito de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación con el objeto que se detalla en el apartado I…” Y el apartado I establece que es un control estructural vigente en el ámbito de la obra social, sistema de control prestaciones, en fin, entre el 2005 y 2007, así que usted tuvo un informe al menos de la Auditoría General de la Nación haciendo referencia a irregularidades en la obra social, por lo menos desde el año 2009.

Sr. Marchi.- A la Corte Suprema toda la información que llega de las distintas reparticiones, ya sean del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los juzgados, vienen dirigidas de distinta manera. Vienen dirigidas al presidente de la Corte, a un ministro, a mi persona, a un director. Lo que se hace con esas comunicaciones que llegan es enviárselas a la persona responsable de tal situación. En ese caso, hubiese estado dirigida al doctor Lorenzetti también, quizás la pudieron haber dirigido. Me la dirigieron porque me conocían pero, en realidad, esa información los que seguramente la vieron y la trabajaron son el doctor Maqueda y el doctor Tonón, que eran los únicos responsables. Yo no tenía ninguna responsabilidad o facultad para tomar ningún tipo de decisión sobre la obra social.

Rosenkrantz-Rosatti-Congreso2023.jpg Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (izq.) en una Asamblea Legislativa. NA

El caso Maqueda

Sr. López.- Señora presidenta: yo no sé si todos saben… tal vez el testigo no lo sabe -me imagino que sí- pero lo pongo en conocimiento. Cada vez que la Corte le asignó a un ministro una dependencia, ya sea la Oficina de Violencia Doméstica -a cargo de la doctora Highton de Nolasco-; la Biblioteca de la Corte -a cargo del doctor Zaffaroni-; la Oficina de la Mujer -a cargo de la fallecida Carmen Argibay-, lo hizo mediante alguna resolución formal, una acordada. Él dijo varias veces que la obra social estuvo a cargo del doctor Juan Carlos Maqueda. ¿Conoce -insisto- alguna resolución que le hubiese asignado esta responsabilidad?

Sr. Marchi.- Sí, señor diputado. “Desde el día de mañana, 31 agosto de 2021, dejo de actuar en la supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, tal como se lo adelanté a ustedes por Zoom en reiteradas oportunidades. No presento una renuncia sujeta a aceptación porque no conozco ninguna resolución o acto administrativo…

Sr. López.- Conocemos el correo.

Sr. Marchi.- …que me hubiera designado formalmente. Durante la primera presidencia del doctor Ricardo Lorenzetti me fue asignada la tarea de supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y continué con esa labor hasta el presente.” Esta declaración del doctor Maqueda es suficiente. Yo creo en la palabra del doctor Maqueda.

Sr. López.- A su criterio. Yo tengo otra interpretación. Usted dijo…

Sra. Presidenta (Gaillard).- Diputado López: acá me ayuda uno de mis asesores que durante la reunión pasada a la que vino el testigo, él manifestó que Maqueda pidió expresamente que no haya una…

Sr. López.- Lo dijo el testigo.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Lo dijo el testigo y está en la versión taquigráfica, que Maqueda pidió expresamente no ser designado porque era muy conflictiva la obra social.

Sr. López.- No comentemos.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Para que comprendamos de qué estamos hablando.

Sr. López.- Me gusta la pregunta que está haciendo el diputado Tailhade. ¿Cómo le consta que el doctor Maqueda…

Sra. Presidenta (Gaillard).- Espere que yo ordeno, señor diputado. Haga la pregunta con el micrófono abierto, señor diputado Tailhade.

Sr. Tailhade.- Es sencilla. Efectivamente, el contador Marchi dijo la semana pasada, o hace dos semanas, que fue por pedido expreso del doctor Juan Carlos Maqueda que no se lo incluyera en ninguna acordada con esa responsabilidad. Entonces, la pregunta es ¿cómo lo supo el contador Marchi? ¿De boca de quién lo supo?

Sr. Marchi.- Lo contesté en la anterior reunión en que estuve aquí. Remítanse a la versión taquigráfica.

Sr. López.- No dijo cómo le consta. ¿Lo escuchó usted?

Sr. Marchi.- Lo contesté.

Sr. López.- Iremos a la versión taquigráfica. No lo vamos a obligar a responder algo. Me parece que sería prudente que lo pueda volver a decir. Usted dijo que sí, efectivamente, tenía a cargo cuestiones de personal de la obra social, porque hay algo en estos últimos informes sobre deficiencias en materia de personal. Quiero saber si esas medidas dependían de usted y si hizo algo para solucionarlas.

Sr. Marchi.- Que el personal de la obra social dependa de la Corte Suprema es al solo efecto presupuestario y al solo efecto financiero. El manejo del personal de la obra social es de exclusividad del directorio de la obra social. La obra social, a través de su presidente y el directorio, y con el aval del encargado de la supervisión de turno, como lo expliqué anteriormente, el doctor Maqueda o el doctor Rosatti, son los que disponen cualquier tipo de cambio o modificación en la planta permanente o el contrato. Lo que yo sugerí, en virtud de informes de supervisión, fue que detecté que había cargos importantes vacantes, que había cargos importantes cubiertos con locaciones de servicio y que había locaciones de servicio que implicaban puestos designados directamente por el directorio de la obra social que constituían un aumento de más del 50 por ciento de la planta de personal en el transcurso de 1 año y medio. La planta de personal efectiva de la obra social es de 160 personas. Esa fue mi única acotación, pero yo nunca tuve ningún tipo de autoridad sobre ninguna persona de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Sr. López.- ¿Quién prepara el presupuesto de la Corte Suprema?

Sr. Marchi.- El presupuesto de la Corte Suprema se prepara a través del requerimiento. Se hace un requerimiento a las distintas áreas que forman la Corte Suprema; las áreas mandan todos los requerimientos. Una vez que llegan los requerimientos a la Dirección de Administración, se hace una proyección de los recursos que nosotros estimamos para ese año y en virtud de ello elaboramos el presupuesto, siempre bajo las pautas que yo establecí de la responsabilidad fiscal. ¿Qué significa eso? Que nunca hubo un presupuesto de la Corte Suprema con déficit; siempre con superávit fiscal. Pero...

Sr. López.- ¿Pero, concretamente, quién lo elabora?

Sr. Marchi.- Termino... Pero nunca dejando de atender las necesidades de las distintas áreas. Este proyecto de presupuesto que se termina de elaborar a través de las distintas áreas, la Dirección de Administración, y que es volcado a mi persona, lo elevo a consideración de los señores ministros. Cada uno de ellos en su Vocalía saca las conclusiones que correspondan -muchas veces se pueden modificar; otras veces no-, y a partir de ello se fija el presupuesto y se eleva a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por lo general, siempre tiene un recorte que va de entre el 25 y el 35 o 40 por ciento, y es luego el que viene aquí. Esa es la etapa de elaboración del presupuesto. Los que terminan fijando el presupuesto son los ministros de la Corte.

Sr. López.- ¿Dentro de ese presupuesto se incluye el presupuesto de la obra social o los gastos de la obra social?

Sr. Marchi.- Dentro del presupuesto de la Corte Suprema lo único que se incluye, como lo manifesté anteriormente, es el presupuesto de la planta de personal, en cargos y en partida presupuestaria. Es el único gasto que se incluye dentro del presupuesto de la obra social. Luego, los plazos fijos que son constituidos dentro del fondo anticíclico de la obra social constan en la cuenta de inversión como fondos de terceros.

Sr. López.- ¿La Secretaría General de Administración tenía a su cargo la administración y custodia del fondo anticíclico de la obra social?

Sr. Marchi.- Sí. Perdón, diputado...

Sr. López.- Va a consultar papeles, me parece.

Sr. Marchi.- No, no, no. Quiero leerle algo. Sí, la Secretaría General de Administración, a través de la Dirección de Administración, está encargada de esa custodia. Los fondos los determina, como dije anteriormente, la obra social del Poder Judicial de la Nación. Aquí tengo la resolución 12/2023, transferencia de fondos excedentes. Solamente quiero manifestar algo: hay un considerando en donde intervienen las áreas, dando el ok de la obra social, y termina así: “El Directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación resuelve...”, y en la parte final el artículo 3° dice que “conforme lo dispuesto en los artículos precedentes y en función de las previsiones contenidas en la resolución tal y la acordada tal de la Corte Suprema, solicitar a la Secretaría General de Administración del Máximo Tribunal que con el dinero transferido constituya un plazo fijo intransferible por treinta días renovables en la entidad bancaria que ofrezca la mejor tasa de interés”. Por lo cual, nuestra acción respecto de este tipo de cuestiones es solamente de custodia.

Leandro Despouy. Fallecido Leandro Despouy, quien se interesó en las cuentas de la obra social de la CSJN.

Los plazos fijos

Sr. López.- ¿Sabe con qué periodicidad se hacían esas transferencias de fondos remanentes de la obra social?

Sr. Marchi.- Mire, en el período en el cual yo hice la supervisión -2021 y 2022-, y que es causa de mi denuncia contra el señor Althabe, y con el señor presidente de la Corte, Horacio Rosatti, esas transferencias -inclusive hay una recomendación mía- debían realizarse, por el tema inflacionario, de manera mensual, a lo sumo bimestral. Esto lo informé en un acuerdo a tres ministros -porque uno no estaba- delante del doctor Althabe y de la doctora Borensztejn.

En ese momento se habían perdido 1.500 millones, pero mi sugerencia y mi voz fue escuchada y al momento de terminar mi supervisión la pérdida fue de 2.700 millones. Más de 2.700 millones, y no sé si seguramente se habrá perdido más. Con lo cual, yo creo que es una negligencia muy grave porque todos estaban en conocimiento, inclusive hay varias notas mías reclamando por qué no se hizo.

Sr. López.- ¿Podía el Directorio hacer inversiones o plazos fijos -lo que fuese- por sí mismos en relación con estos fondos remanentes?

Sr. Marchi.- Sí, por supuesto. Creo que no tenía por qué tener ninguna limitación.

Sr. López.- ¿Sabe si alguna vez lo hicieron?

Sr. Marchi.- Desconozco, diputado. Pero el fundamento del fondo anticíclico y de la custodia de esos remanentes no era más que para que la obra social no tenga tanto dinero en cabeza de la obra social. Le paso a explicar: la obra social, transfiriendo esos excedentes -que es muchísimo dinero-, así mismo tenía mucho superávit. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones que desde mi Secretaría llevaron a recomponer la obra social desde el punto de vista financiero, decisiones que indirectamente la beneficiaron.

Primero, una directa: los sueldos de los empleados de la obra social los pagaba desde la Secretaría General de Administracion, como bien les comenté antes.

Segundo, a través de las políticas salariales que tanto me costó luchar y en las cuales fui criticado de manera falsa en un medio, generaron ingresos tan importantes que la obra social tiene superávit.

Por ejemplo, recuerdo leer el extracto bancario en donde, atendiendo todo lo que tenían de prestaciones, había 10.000 millones de superávit, 6.000, 7.000, 8.000, aparte de los remanentes que se giraban. ¿Qué quiero decirle, diputado? Que, seguramente, si hubiese una planificación financiera, hubieran procedido a realizar algún tipo de inversión o enviarla rápidamente a la Corte Suprema para agregarla al fondo anticíclico.

Sr. López.- Respecto de la obra social, ¿fue contestando los requerimientos que hacía la Secretaría General de Administración en relación con las auditorías de 2021 y 2022?

Sr. Marchi.- Aparte de las recomendaciones que hice, hice un montón de pedidos. Los informes no se basaban en la nada; usted imagínese que tiene 20.000 fojas. Yo establecí un criterio bajo el cual todos los meses, dentro de los 4 días hábiles de terminado el mes, la obra social me debía enviar toda la información administrativa, económica y financiera. Realmente, durante toda la experiencia de 2021 y 2022 esa información llegó de manera parcial, llegó tarde, llegó incompleta. No era de esperar de otra manera, porque al no haber una contabilidad ellos mismos aludían a que era difícil mandar información. Se tuvo que hacer un trabajo adicional para reconstruirla pero, más allá de ello, eso no impidió que pudiéramos sacar las conclusiones que sacamos y las irregularidades que detectamos. Creo que todas las recomendaciones que dimos son las que finalmente algún día se pondrán en marcha y podrán poner a la obra en un primer nivel. Los ingresos que tienen son de los mejores que hay en la Argentina. Por eso digo que a mí me dolió mucho que después de... Me consta porque personalmente discutí con los bancos -que son peleas muy duras- para recomponer recursos que se perdían en la Corte. Le vuelvo a repetir: este año van a ingresar 70.000 millones de pesos adicionales a la Corte gracias a esas gestiones. Pero que alegremente se pierdan 3.000 millones en un tema tan delicado como la salud y no pase nada, a mí me parece totalmente imprudente y, aparte, no me parece humano.

Grupo Tita

Sr. López.- Tengo algunas preguntas más. Me voy a correr ahora un poquito de la obra social, o relativamente. Usted dijo en la audiencia pasada... No me acuerdo si usted es o al menos vivió en Rafaela o fue funcionario, así que supongo que conoce acabadamente esa ciudad. ¿Escuchó hablar del Grupo Tita, un grupo empresario de la ciudad de Rafaela?

Sr. Marchi.- Mire, diputado: Rafaela es chiquita. Imagínese que hoy tiene 120.000 habitantes. Yo le conté el otro día que mi vida en Rafaela... Primero, que nos conocemos todos -o casi todos-, pero aparte de ello mi vida futbolística me llevó a tener conocidos en todos lados. Por supuesto, conozco a todos los sanatorios porque, por el tema futbolístico, lamentablemente siempre ingresé por alguna lesión. Con lo cual, conozco todos los sanatorios, médicos y demás profesionales de Rafaela. Pero, bueno, sí conozco, por supuesto, al Sanatorio Tita.

Sr. López.- ¿Tiene algún vínculo con los sanatorios o los servicios médicos que presta esta familia?

Sr. Marchi.- No, no, ningún vínculo.

Sr. López.- ¿Conoce la Mutual Pyme Rural?

Sr. Marchi.- Sentí nombrarla, pero no conozco ni sé dónde está ubicada.

Sr. López.- Digamos, ¿entonces usted no está afiliado a la Mutual Pyme Rural?

Sr. Marchi.- No, por favor, no.

Sr. López.- ¿Conoce si el doctor Lorenzetti o gente de su entorno están afiliados a esta mutual?

Sr. Marchi.- Desconozco.

Sr. López.- ¿Conoce la sociedad Ratio SA?

Sr. Marchi.- No.

Sr. López.- ¿Conoce la sociedad Delaware Business Incorporators Inc.?

Sr. Marchi.- No.

Sr. López.- ¿La sociedad Revelar SA?

Sr. Marchi.- No.

Sr. López.- Le voy a insistir con una pregunta que hizo el diputado Tailhade. Me parece que usted puede en todo caso ampararse porque no me queda claro y me parece reticente. Usted en varias oportunidades dijo que el doctor Maqueda estaba a cargo. Nos recordó el diputado Tailhade que usted dijo que le consta porque se lo escuchó decir a alguien. Me gustaría, sin que usted entre en la posibilidad de un falso testimonio, que nos diga cómo le consta que el doctor Maqueda había pedido abiertamente no tener una resolución que lo designe. En caso de no poder responder esta pregunta, porque lo incrimine o porque lo lleve a un falso testimonio en relación con lo que declaró ante el juez Lijo o ante esta comisión, le pido que no sea reticente y si nos puede contestar, excepto que se den estas circunstancias: un falso testimonio o una autoincriminación en algo.

Sr. Marchi.- Me remito a la declaración anterior, me remito al mail del doctor Maqueda y me remito a los hechos.

Sr. López.- No nos puede responder cómo le consta; solo el mail.

Sra. Presidenta (Gaillard).- Disculpe, diputado López. Diputado Martínez.

Sr. Martínez (G.P.).- Señora presidenta: por la intervención del diputado preopinante, reticente es Tonón que no vino nunca. Reticente es el fiscal Stornelli que no vino nunca. Acá vino dos veces el contador Marchi. Realmente saqué cuentas y creo que 18 preguntas que le hicieron ya las contestó la vez anterior. Entonces, si vamos a venir, vengamos también con todo leído para facilitar esto. Después tenemos preguntas nosotros. (...).

elisa carrió.jpg Elisa Carrió.

De Elisa Carrió a la Gobernación

(...) Sr. López.- ¿Usted recusó, en dos oportunidades, a los jueces de la Corte, en el último tiempo, en el último período? ¿Es a través del expediente administrativo al que le hago referencia -el 1.820, de este año-, que recusó a los jueces de la Corte?

Sr. Marchi.- No, no. A ver, le explico, diputado: respecto de ese expediente, inicié un recurso administrativo por despido encubierto, dadas las circunstancias que he manifestado, previo a la judicialización, ya que no cobré ni parte del sueldo. O sea..., estoy en el aire. Con lo cual, la verdad es que es una vergüenza; pero bueno, es el costo de venir dos veces a verlos a ustedes. Para mí es un placer venir a verlos a ustedes. La verdad es que prefiero estar con ustedes y lo disfruto...

Sr. López.- Nadie puede sancionarlo por ser testigo...

Sr. Marchi.- Bueno, estoy sancionado, lamentablemente. Pero quiero responderle, diputado. Esto va a dar lugar a una acción judicial, si no se normaliza como debe ser, más en la Corte Suprema. Las dos recusaciones sobre las que usted me está preguntando, son dos recusaciones que yo presenté respecto del juicio que hace más de cuatro años y medio está parado en la Corte, en una demanda civil que yo le hice a la exdiputada Elisa Carrió, en la que yo me quejé por la falta de celeridad de los ministros con este tema. Entendí que, con la incorporación del tema de la obra social en el juicio político que ustedes llevan adelante contra Lorenzetti, podría haber intereses que se podrían cruzar o juntar. Entonces, yo les pedí que, para que haya mayor transparencia, se alejen de ese expediente -en realidad, debieran volverlo a Cámara, porque está totalmente comprobado, pero no importa-, para que otros tomen la decisión.

La primera recusación, en menos de 24 horas me la rechazaron, cuando la recusación de la doctora Carrió hacía dos años que estaba ahí parada. Y en la segunda recusación, cambiaron la jurisprudencia diciendo que son irrecusables -poniéndose casi por encima de Dios-, y que tampoco el tema del juicio político los haría dejar la causa. Aparte de eso, el expediente quedó en manos de ellos, en la Corte, y yo quedé fuera de la Corte. Con lo cual, para mí validó mi sospecha, de que hay una relación muy importante entre mantener ese juicio en sus manos, y mi situación, no solamente respecto de la Corte, sino como un mensaje hacia mi presencia en el juicio político.

Sr. López.- Una cosa más le pregunto: ¿usted tuvo o en algún momento elaboró un plan económico para la Argentina, en caso de que al doctor Lorenzetti le tocara hacerse cargo de la Presidencia a la Nación, en virtud de la Ley de Acefalía o de alguna circunstancia institucional, digamos anómala, que se diera?

Sr. Marchi.- Mire, eso me lo preguntó... Fui a tantas mediaciones, que no sé cuál de los diputados me lo preguntó; pero se lo voy a responder. No, la verdad es que no, porque si el doctor Lorenzetti fuese presidente de la República, jamás sería su ministro de Economía, primero. Segundo, le voy a responder, esto es verdad y el doctor Rosatti no lo va a poder desmentir. Este desplazamiento mío también me dolió más, no porque no me hayan llamado, porque realmente no me siento más ni menos por estar en un lugar. A fines del año pasado, le comenté al doctor Rosatti..., bueno, a ver..., por ahí, uno a veces se cree que puede llegar a lugares más importantes de los que uno cree, ¿no?... Yo le comenté al doctor Rosatti a fin de año -creo que fue la última charla personal que tuve con él-, que este año mi intención era ser candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe. Con lo cual, él sabía que yo me iba a retirar. No me retiré, porque no se dieron las circunstancias; pero yo no estaba atado al cargo. Con lo cual, digo, si querían hacer una división -más allá del juicio político-, no había necesidad de hacer este enchastre, cuando en realidad yo no tenía ninguna manera de estar atado al cargo. Yo se lo manifesté a usted, diputado; no tenía ninguna intención. Entonces, lo que le digo es lo siguiente: ministro de Economía de Lorenzetti no quiero ser; gobernador de mi provincia, sí.

Sr. López.- Sin ánimo de ser indiscreto y las afiliaciones políticas, usted dijo que es peronista en la audiencia pasada, pero ¿por qué partido -si nos quiere contar- tenía intención de ser candidato a gobernador?

Sra. Presidenta (Gaillard).- Diputado López...

Sr. López.- Esta es la última pregunta...

Sra. Presidenta (Gaillard).- Pero diputado López, yo tengo la obligación de decir...

Eva Perón y Raúl Alfonsín

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Gaillard).- El testigo quiere responder, pero no corresponde.

Sr. Marchi.- Yo le voy a responder.

Sr. López.- Esto es curiosidad, nada más.

Sr. Marchi.- ¿Usted sabe por qué soy peronista? Le voy a robar dos minutos y responder en dos minutos; pero está bien que me haga la pregunta. ¿Usted sabe por qué soy peronista?

Sr. Martínez (G.P).- Ya lo contó...

Sr. Marchi.- No, no lo conté. ¿Usted sabe por qué soy peronista? Le puedo traer una copia. Yo vengo de una familia muy humilde, vengo de polacos y ucranianos que se escaparon de la guerra, y mis abuelos llegaron acá con una mano atrás y otra adelante. Guardo las cartas de Eva Perón en donde mi madre le pidió trabajo para sus padres, y Eva Perón le dijo: “Te voy a dar trabajo a tu papá y a vos, que tu mamá se quede a cuidar a tus hermanas”. Gracias a esos trabajos y después de vivir quince años en calle de tierra, sin cloaca, ni agua potable, me hice más peronista que nunca. Lo que quiero decirle es que los peronistas estamos en todos lados, con lo cual no me impide...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Marchi.- Exacto, por eso lo voté a Raúl Alfonsín, porque creía que era peronista.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Moreau.- Por lo menos, alguna vez acertó en su vida, secretario. Si lo votó a Alfonsín hizo muy bien. Le agradezco mucho. (...)".