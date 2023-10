Juan Schiaretti le puso precio al dólar (está muy barato)

“Sin anestesia, la dolarización o el bimonetarismo es hiperinflación y ya estamos al borde de la hiperinflación. El dólar no vale 350 pesos pero tampoco vale 800 y pico como ahora. Es más negocio que haya un tipo de cambio comercial competitivo. El dólar subvaluado no protege la industria argentina”, dijo en la Came el candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País. Así, según el cordobés, el dólar oficial debería buscar inmediatamente un equilibrio que le devuelva la competitividad a las exportaciones nacionales.