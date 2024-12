Juan Carlos Maqueda "veo nubarrones en esta etapa: temo por poderes judiciales y legislativos"

image.png Ricardo Gil Lavedra y Juan Carlos Maqueda en el Colegio de Abogados de Buenos Aires

Me voy a expresar sobre un tema en el que veo nubarrones y me preocupa especialmente. Hace poco tiempo atrás, cuando se entregó el Premio Nobel de Economía, sorprendió mucho que la distinción se le entregara a un norteamericano Simón Johnson y Daron Acemoglu quienes habían escrito sobre la importancia de las instituciones en el desarrollo económico.