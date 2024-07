Javier Milei respondió en X: De la calefacción para sus perros a la embajada en Jerusalén

Entre otras preguntas personales, por ejemplo, le preguntaron cuál es su ópera favorita, su canción de los Beatles preferida y si prefiere "asadazo con provoleta o mila napo con fritas". El mandatario respondió, respectivamente: "Lucía di Lammermoor de Donizetti, la cual está palo a palo con Norma de Bellini..."; "Esta sí que es una pregunta muy muy muy complicada... me vienen más de 20 a la mente... pero haré un orden de mérito y contesto... Respecto a la que me acerco a ellos fue LET IT BE" y "Necesito ir por cosas más livianas..."