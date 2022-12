Isidro Casanova: Detienen al portero acusado de abuso sexual

image.png Los padres del jardín prenden fuego la casa del acusado (Foto: Infobae)

Según la primera denuncia, la madre notó algo extraño en la forma de ir al baño de su hijo por lo que lo llevó al pediatra. La especialista revisó al nene y, ante lo que encontró, le recomendó a la madre alertar a la Justicia.

El miércoles de la semana pasada un mensaje fue compartido en el grupo de padres del jardín y causó desesperación. El texto decía lo siguiente:

Soy la mamá de 'X'. Con todo el dolor del mundo quiero informarles que 'X' fue abusado en el jardín por Carlos el portero. Ya hay denuncias y está todo en fiscalías. Hay pericias. Él nunca me había dicho nada, porque estaba amenazado, hasta que empezó a hablar una vez que dejó de ir al jardín. Y me dijo quién fue y lo que le hizo.

Ante la información compartida, muchos comenzaron a sospechar de ciertos actos llamativos de sus hijos. Guzmán está imputado en una causa en la "Fiscalía de conflictos familiares, violencia de género y delitos contra la integridad sexual 2 de La Matanza".

Un investigador de la causa declaró que “la denuncia que se está investigando es de fines de noviembre". Además, aclaró que “aparentemente habría más casos. Los padres se presentaron en la fiscalía general para hacer las denuncias y se les informó que debían hacerlas por mail".

La denunciante que difundió el mensaje en el grupo de padre detalló que “del jardín me lo entregaban hecho pis (SIC) encima varias veces. Hubo actas en su momento. Yo no podía decir nada porque corría riesgo que el tipo se escapara, siempre hice todo lo que me dijeron en la Fiscalía. Hasta que el miércoles fui a exponer todo en el Jardín. De casualidad ese tipo (por Guzmán) ese día no fue".

Mientras que el caso tomó estado público y más padres se acercaron a denunciar, los menores comenzaron a ser evaluados por una psicóloga para ver si están en condiciones de declarar en cámara Gesell, aunque especifica que todavía son muy chicos y no están preparados para expresarse correctamente.

El Jardín 949 está ubicado en Albarellos 2229. Guzmán se encargaba de los ingresos y egresos de los alumnos. Trabaja en la institución desde mayo y es el único varón entre los empleados. También cumple funciones de auxiliar en el horario de la merienda.

------

Más noticias en Urgente24:

Este es el alimento que necesitás para combatir el mal aliento

Sarco: La eutanasia en soledad que causa polémica en Suiza

La AFIP investigará plazos fijos ¿A partir de qué monto?

Rappi: En la mira por lavado, fraude y precarización laboral